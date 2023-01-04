5 рецептов традиционных блюд на Сочельник и Рождество от Дарии Цвек
На Сочельник и Рождество каждая хозяйка пытается приготовить обрядовые блюда по лучшим рецептам. Когда-то наши мамы и бабушки делали их по предписаниям легендарной кулинарки Дарии Цвек. Вы тоже помните, что тогда была самая вкусная кутья и рождественские пончики?
Мы собрали 5 рецептов традиционных блюд от Дарии Цвек, которые следует приготовить на праздничный стол.
Кутья с вишневым вареньем
Ингредиенты:
- пшеница - 2 стакана
- мак - 1 стакан
- сахар - 1 стакан
- мед - две столовые ложки
- орехи, изюм, вишневое варенье по вкусу
Как приготовить:
- Хорошо промойте пшеницу, залейте крутым кипятком в уровень с зерном, накройте и варите на легком огне несколько часов до готовности. Если вода будет выкипать, доливайте кипяток.
- Мак помойте, залейте кипятком и оставьте на 2-3 часа или на ночь, чтобы набух. Тогда слейте воду и разотрите зерна в макитре без сахара или измельчите на мясорубке с очень густым ситом.
- К перетертому маку добавьте пшеницу, поджаренные орехи и помытый изюм. Влейте переваренную воду, добавьте мед, сахар по вкусу и вишневое варенье. Кутью к столу подавайте в керамической миске с деревянной ложкой.
Святкова кутя (фото: Instagram)
Рождественские пончики
Ингредиенты :
- мука - 1 кг.
- яйца - шт.
- желтки - 8 шт.
- растопленное масло - 100 г.
- сахар - 100 г.
- молоко - 500 мл.
- дрожжи свежие - 100 г.
- водка или коньяк - 1 ст. л.
Как приготовить:
- В теплое молоко добавьте дрожжи, 1 столовую ложку сахара и 2 столовых ложки муки. Поставьте в теплое место, чтобы опара подошла.
- Разотрите яйца с сахаром, вылейте в опару, добавьте растопленное масло, постепенно досыпайте муку и замесите тесто до появления пузырьков. Оставьте в теплом месте.
- Когда тесто вдвое увеличится в объеме, раскатайте его, вырежьте круг. Для этого можно использовать стакан. В центр каждого круга выложите немного варенья с розы и хорошо залепите края. Выложите на присыпанную мукой поверхность и оставьте, чтобы подошли.
- Разогрейте масло в глубокой сковороде, и обжарьте пончики. Дарья Цвек советовала это делать верхом вниз, слегка прижимая, чтобы вышел воздух.
Пампухи посыпают сахарной пудрою (фото: Instagram)
Рыба с сушеными грибами
Ингредиенты:
- рыбы - 1,5 кг
- сушеные грибы - 50 г
- луковицы - 2
- масло - 100 мл
- горчица - 1 ч.л
- нарезанная зелень петрушки
- чеснок - 2-3 зубчика
- щепотка соли
Как приготовить:
- Рыбу нарежьте порциями, посолите и посыпьте растолченным чесноком. Оставьте на 1-2 часа в прохладном месте.
- Дно сосуда выстелите нарезанным луком и измельченными отварными грибами. Положите рыбу, перекладывая ее луком и грибами так, чтобы верх был покрыт луком.
- Залейте отваром из грибов, вымешанным с растительным маслом и горчицей. Накройте и запекайте в духовке 1 час.
- Перед подачей выложите в глубокую тарелку, полейте образовавшимся во время запекания соусом, посыпьте нарезанной зеленью. Вокруг обложите куски картофеля в мундирах.
Запеченная свинина под горчицей
Ингредиенты:
- свинина - 1,5 кг
- лук - 2 шт.
- морковь - 2 шт.
- горчица - 2 ст. л.
- чеснок - 2 ст. л
- гвоздика - 2-3 шт.
- соль по вкусу
Как приготовить:
- Мясо натрите толченым чесноком, но не солите. Оставьте на ночь в холодильном месте, тесно заложенное в посуде.
- Перед выпеканием посолите и смажьте горчицей. Уложите в гусятницу с горячим жиром.
- Запекайте при температуре 240 градусов. Время от времени подливайте холодной водой, чтобы жир не сгорел.
- Через пол часа от начала выпекания выложите до мяса измельченную кружочками морковь и две целые луковицы с гвоздикой.
- Накройте и запекайте на лёгком огне до готовности. Проверяйте это проколами. Если выходит прозрачный бульон, то свинина испеклась, если красная жидкость - мясо еще нужно готовить.
- Перед подачей нарежьте тонкими ломтиками поперек волокон. Выложите в глубокое блюдо и полейте образовавшимся при запекании соусом.
Свинину натирают чесноком (фото: Instagram)
Печеный картофель в сухарях
Ингредиенты:
- мелкий картофель - 1 кг
- панировочные сухари - две горсти
- растительное масло и соль - по вкусу
Как приготовить:
- Очищенный картофель обкатайте в панировочных сухарях. А еще лучше - в пшеничных отрубях. Тогда разложите на лист с горячим маслом.
- Запекайте при температуре 240 градусов до готовности. Изредка перемешивайте, чтобы картофель зарумянился.
- Выложите в глубокую миску и посолите, пока картофель еще горячий.
- Перед подачей каждый картофель нанизывайте на цветные шпажки. Это блюдо хорошо подавать как гарнир к запеченной свинине.
Читайте также о том, как приготовить оливье по рецепту Дарии Цвек.
Недавно мы делились рецептом рождественского штолена от Лилии Цвит.