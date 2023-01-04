5 рецептов традиционных блюд на Сочельник и Рождество от Дарии Цвек

На Сочельник и Рождество каждая хозяйка пытается приготовить обрядовые блюда по лучшим рецептам. Когда-то наши мамы и бабушки делали их по предписаниям легендарной кулинарки Дарии Цвек. Вы тоже помните, что тогда была самая вкусная кутья и рождественские пончики?