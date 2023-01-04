ua ru
Ср, 04 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

5 рецептов традиционных блюд на Сочельник и Рождество от Дарии Цвек

Новина українською →
Среда 04 января 2023 09:03
5 рецептов традиционных блюд на Сочельник и Рождество от Дарии Цвек Как приготовить блюда на праздничный стол по рецептам Дарии Цвек (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

На Сочельник и Рождество каждая хозяйка пытается приготовить обрядовые блюда по лучшим рецептам. Когда-то наши мамы и бабушки делали их по предписаниям легендарной кулинарки Дарии Цвек. Вы тоже помните, что тогда была самая вкусная кутья и рождественские пончики?

Мы собрали 5 рецептов традиционных блюд от Дарии Цвек, которые следует приготовить на праздничный стол.

Кутья с вишневым вареньем

Ингредиенты:

  • пшеница - 2 стакана
  • мак - 1 стакан
  • сахар - 1 стакан
  • мед - две столовые ложки
  • орехи, изюм, вишневое варенье по вкусу

Как приготовить:

  1. Хорошо промойте пшеницу, залейте крутым кипятком в уровень с зерном, накройте и варите на легком огне несколько часов до готовности. Если вода будет выкипать, доливайте кипяток.
  2. Мак помойте, залейте кипятком и оставьте на 2-3 часа или на ночь, чтобы набух. Тогда слейте воду и разотрите зерна в макитре без сахара или измельчите на мясорубке с очень густым ситом.
  3. К перетертому маку добавьте пшеницу, поджаренные орехи и помытый изюм. Влейте переваренную воду, добавьте мед, сахар по вкусу и вишневое варенье. Кутью к столу подавайте в керамической миске с деревянной ложкой.

5 рецептов традиционных блюд на Сочельник и Рождество от Дарии ЦвекСвяткова кутя (фото: Instagram)

Рождественские пончики

Ингредиенты :

  • мука - 1 кг.
  • яйца - шт.
  • желтки - 8 шт.
  • растопленное масло - 100 г.
  • сахар - 100 г.
  • молоко - 500 мл.
  • дрожжи свежие - 100 г.
  • водка или коньяк - 1 ст. л.

Как приготовить:

  1. В теплое молоко добавьте дрожжи, 1 столовую ложку сахара и 2 столовых ложки муки. Поставьте в теплое место, чтобы опара подошла.
  2. Разотрите яйца с сахаром, вылейте в опару, добавьте растопленное масло, постепенно досыпайте муку и замесите тесто до появления пузырьков. Оставьте в теплом месте.
  3. Когда тесто вдвое увеличится в объеме, раскатайте его, вырежьте круг. Для этого можно использовать стакан. В центр каждого круга выложите немного варенья с розы и хорошо залепите края. Выложите на присыпанную мукой поверхность и оставьте, чтобы подошли.
  4. Разогрейте масло в глубокой сковороде, и обжарьте пончики. Дарья Цвек советовала это делать верхом вниз, слегка прижимая, чтобы вышел воздух.

5 рецептов традиционных блюд на Сочельник и Рождество от Дарии Цвек

Пампухи посыпают сахарной пудрою (фото: Instagram)

Рыба с сушеными грибами

Ингредиенты:

  • рыбы - 1,5 кг
  • сушеные грибы - 50 г
  • луковицы - 2
  • масло - 100 мл
  • горчица - 1 ч.л
  • нарезанная зелень петрушки
  • чеснок - 2-3 зубчика
  • щепотка соли

Как приготовить:

  1. Рыбу нарежьте порциями, посолите и посыпьте растолченным чесноком. Оставьте на 1-2 часа в прохладном месте.
  2. Дно сосуда выстелите нарезанным луком и измельченными отварными грибами. Положите рыбу, перекладывая ее луком и грибами так, чтобы верх был покрыт луком.
  3. Залейте отваром из грибов, вымешанным с растительным маслом и горчицей. Накройте и запекайте в духовке 1 час.
  4. Перед подачей выложите в глубокую тарелку, полейте образовавшимся во время запекания соусом, посыпьте нарезанной зеленью. Вокруг обложите куски картофеля в мундирах.

Запеченная свинина под горчицей

Ингредиенты:

  • свинина - 1,5 кг
  • лук - 2 шт.
  • морковь - 2 шт.
  • горчица - 2 ст. л.
  • чеснок - 2 ст. л
  • гвоздика - 2-3 шт.
  • соль по вкусу

Как приготовить:

  1. Мясо натрите толченым чесноком, но не солите. Оставьте на ночь в холодильном месте, тесно заложенное в посуде.
  2. Перед выпеканием посолите и смажьте горчицей. Уложите в гусятницу с горячим жиром.
  3. Запекайте при температуре 240 градусов. Время от времени подливайте холодной водой, чтобы жир не сгорел.
  4. Через пол часа от начала выпекания выложите до мяса измельченную кружочками морковь и две целые луковицы с гвоздикой.
  5. Накройте и запекайте на лёгком огне до готовности. Проверяйте это проколами. Если выходит прозрачный бульон, то свинина испеклась, если красная жидкость - мясо еще нужно готовить.
  6. Перед подачей нарежьте тонкими ломтиками поперек волокон. Выложите в глубокое блюдо и полейте образовавшимся при запекании соусом.

5 рецептов традиционных блюд на Сочельник и Рождество от Дарии ЦвекСвинину натирают чесноком (фото: Instagram)

Печеный картофель в сухарях

Ингредиенты:

  • мелкий картофель - 1 кг
  • панировочные сухари - две горсти
  • растительное масло и соль - по вкусу

Как приготовить:

  1. Очищенный картофель обкатайте в панировочных сухарях. А еще лучше - в пшеничных отрубях. Тогда разложите на лист с горячим маслом.
  2. Запекайте при температуре 240 градусов до готовности. Изредка перемешивайте, чтобы картофель зарумянился.
  3. Выложите в глубокую миску и посолите, пока картофель еще горячий.
  4. Перед подачей каждый картофель нанизывайте на цветные шпажки. Это блюдо хорошо подавать как гарнир к запеченной свинине.

Читайте также о том, как приготовить оливье по рецепту Дарии Цвек.

Недавно мы делились рецептом рождественского штолена от Лилии Цвит.

Читайте РБК-Украина в Google News
Рождество кухня Сочельник