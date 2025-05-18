5 ранкових розтяжок, які пробудять ваше тіло краще, ніж кава

Важливість розтяжки вранці

Мануальний терапевт Марк Ель-Хаєк розповів, що розтяжка змушує все тіло рухатися. Вона збільшує кровотік, пробуджує ваші м’язи та суглоби, а також формує поставу, перш ніж ви почнете навантажувати їх протягом дня.

Кофеїн може зробити вас бадьорими, але саме розтяжка допомагає вам краще рухатися, і це зазвичай впливає на те, наскільки ви бадьорі та активні.

5 ранкових розтяжок, які заряджають тіло енергією

Нахили в бік

Нахили тулуба в бік "відкривають" грудну клітку та середню частину спини, подовжуючи найширші, косі та міжреберні м’язи, які часто напружені після сну.

Спочатку станьте прямо, ноги поставте на ширині стегон. Витягніть руки над головою та поступово нахиляйтеся в один бік.

Тримайте спину рівною, дозволяючи верхній руці вести ваше тіло під час розтяжки. Затримайтеся на 20 секунд з кожного боку.

Нахил тіла в бік (фото: eatthis.com)

Кішка-корова

Розтяжка "кішка-корова" чудово підходить для покращення хребта. Вправа також активує стабілізатори, такі як м’яз-розгинач хребта, багатороздільний м’яз та глибокі м’язи кора, які підтримують поставу та рухи хребта.

Почніть стоячи на четвереньках, поклавши зап'ястя під плечі, а коліна під стегна. Вдихніть, піднімаючи груди та виводячи таз вперед.

Зробіть видих, вигинаючи хребет і ніби втягуючи пупок всередину.

Виконуйте позу "кішка-корова" протягом 30-60 секунд.

Вправа "кішка-корова" (фото: eatthis.com)

Згин тіла вперед

Нахил вперед допомагає розслабити хребет, одночасно розтягуючи підколінні сухожилля, литкові м’язи та розгиначі хребта, які є поширеними зонами напруги, що впливають на скутість попереку.

З положення стоячи нахиліть тіло вперед від стегон, дозволяючи рукам вільно звисати. Зберігайте м’який згин в обох колінах, трохи переносячи вагу тіла на подушечки стоп для глибшого розтягування.

Затримайтесь в позі від 20 до 30 секунд.

Згин тіла вперед (фото: eatthis.com)

Скручування хребта сидячи

Цю вправу називають м'яким способом активувати ротатори хребта та косі м’язи живота, а також розслабити глибші м’язи навколо попереку, які блокуються від перебування в одному положенні протягом ночі.

Сядьте, витягнувши праву ногу та зігнувши ліву, розташувавши ліву стопу рівно на підлозі поруч із правим стегном. Зберігайте рівну поставу та обережно повертайте верхню частину тіла вліво.

Покладіть ліву руку позаду себе для додаткової підтримки, а праву руку покладіть на зовнішню частину лівого коліна.

Тримайте хребет витягнутим і не відхиляйтеся назад. Затримайтеся на 15-20 секунд з кожного боку.

Скручування хребта сидячи (фото: eatthis.com)

Розгинання грудей

Вправа для розгинання грудей змінює положення тіла з нахилом вперед, розтягуючи грудні м’язи, передні дельтоподібні м’язи та біцепси, які напружуються під час сну.

Стійте прямо, зчепіть руки за спиною, випряміть обидві руки та відведіть їх від тіла, одночасно розкриваючи грудну клітку.

Відведіть лопатки назад і вниз, тримаючи ребра втягнутими всередину. Затримайтеся на 20 секунд.

Розгинання грудей (фото: eatthis.com)