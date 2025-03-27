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5 простих вправ, які спалюють більше калорій, ніж навіть 30-хвилинний біг

Названо вправи, які спалюють багато калорій (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Виконання вправ стоячи допомагає не лише ефективно схуднути, а й зміцнити м’язи та покращити витривалість. Такі вправи вважаються більш ефективним для спалювання калорій, ніж біг.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!

Чому виконання вправ стоячи спалює більше калорій

Багато людей вважають, що біг є найкращим тренуванням для спалювання калорій, але високоінтенсивні вправи стоячи можуть бути такими ж ефективними. Ці вправи одночасно залучають кілька груп м’язів, збільшуючи частоту серцевих скорочень і витрати енергії.

Чому ефективні вправи стоячи:

  • залучення всього тіла - на відміну від бігу, який в першу чергу націлений на нижню частину тіла, тренування стоячи одночасно активує верхню частину тіла, ядро ​​та нижню частину тіла
  • вища інтенсивність, коротший час - поєднання силових і кардіо-рухів забезпечує потужне спалювання калорій під час компактного тренування

Вправи, які варто виконувати стоячи 

Підйом гантелей

Щоб виконати вправу, необхідно:

  • встати, розставивши ноги на ширині плечей, тримаючи гантелі в кожній руці на висоті плечей, долонями всередину 
  • злегка зігніть коліна у чверть присідання 
  • вибухово витягніть ноги, підіймаючи одну гантель над головою, тримаючи руку повністю витягнутою
  • після цього опустіть гантель у вихідне положення 
  • повторіть рух протилежною рукою, продовжуючи чергувати протягом підходу

Підйом гантель над головою (фото: eatthis.com)

Високі коліна

Як це зробити:

  • встаньте прямо, розставте ноги на ширині стегон і зігніть руки під кутом 90 градусів 
  • підніміть одне коліно до грудей, одночасно витягуючи протилежну руку вперед 
  • швидко поміняйте ноги, піднімаючи інше коліно, одночасно рухаючи протилежною рукою 
  • продовжуйте чергувати коліна якомога швидше, зберігаючи правильну поставу 

Підйом колін високо (фото: eatthis.com)

Махи з гирями

Виконуйте вправу так:

  • встаньте, розставивши ноги трохи ширше, ніж на ширині плечей
  • тримайте гирю двома руками перед собою 
  • зробіть нахил опустіть гирю між ніг, утримуючи спину рівною та напруженою 
  • далі підніміть гирю на висоту грудей 

Махи з гирями (фото: eatthis.com)

Маршування  

Як це зробити:

  • тримайте гантелі або гирі в положенні передньої стійки на висоті плечей, лікті спрямовані вперед 
  • встаньте прямо, ноги на ширині стегон, тримаючи корпус напруженим 
  • підніміть одне коліно до талії, переконавшись, що ваш торс залишається вертикальним і стабільним 
  • контрольно опустіть ногу вниз і негайно підніміть протилежне коліно 
  • продовжуйте чергувати ноги, зберігаючи міцну передню стійку, зберігаючи серцевину міцною

Маршування (фото: eatthis.com)

Стрибки з присідання

Виконуйте вправи, дотримуюсь таких рекомендацій:

  • встаньте, розставивши ноги на ширині плечей 
  • присядьте, штовхаючи стегна назад і згинаючи коліна, доки стегна не стануть паралельними землі 
  • після цього вистрибніть вгору на рівні ноги, одночасно підіймаючи руки
  • зосередьтеся на контрольованих приземленнях, щоб захистити суглоби, максимізуючи висоту стрибка 

Стрибки з присіданням (фото: eatthis.com)

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