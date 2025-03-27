5 простих вправ, які спалюють більше калорій, ніж навіть 30-хвилинний біг

Чому виконання вправ стоячи спалює більше калорій
Багато людей вважають, що біг є найкращим тренуванням для спалювання калорій, але високоінтенсивні вправи стоячи можуть бути такими ж ефективними. Ці вправи одночасно залучають кілька груп м’язів, збільшуючи частоту серцевих скорочень і витрати енергії.
Чому ефективні вправи стоячи:
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залучення всього тіла - на відміну від бігу, який в першу чергу націлений на нижню частину тіла, тренування стоячи одночасно активує верхню частину тіла, ядро та нижню частину тіла
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вища інтенсивність, коротший час - поєднання силових і кардіо-рухів забезпечує потужне спалювання калорій під час компактного тренування
Вправи, які варто виконувати стоячи
Підйом гантелей
Щоб виконати вправу, необхідно:
- встати, розставивши ноги на ширині плечей, тримаючи гантелі в кожній руці на висоті плечей, долонями всередину
- злегка зігніть коліна у чверть присідання
- вибухово витягніть ноги, підіймаючи одну гантель над головою, тримаючи руку повністю витягнутою
- після цього опустіть гантель у вихідне положення
- повторіть рух протилежною рукою, продовжуючи чергувати протягом підходу
Підйом гантель над головою (фото: eatthis.com)
Високі коліна
Як це зробити:
- встаньте прямо, розставте ноги на ширині стегон і зігніть руки під кутом 90 градусів
- підніміть одне коліно до грудей, одночасно витягуючи протилежну руку вперед
- швидко поміняйте ноги, піднімаючи інше коліно, одночасно рухаючи протилежною рукою
- продовжуйте чергувати коліна якомога швидше, зберігаючи правильну поставу
Підйом колін високо (фото: eatthis.com)
Махи з гирями
Виконуйте вправу так:
- встаньте, розставивши ноги трохи ширше, ніж на ширині плечей
- тримайте гирю двома руками перед собою
- зробіть нахил опустіть гирю між ніг, утримуючи спину рівною та напруженою
- далі підніміть гирю на висоту грудей
Махи з гирями (фото: eatthis.com)
Маршування
Як це зробити:
- тримайте гантелі або гирі в положенні передньої стійки на висоті плечей, лікті спрямовані вперед
- встаньте прямо, ноги на ширині стегон, тримаючи корпус напруженим
- підніміть одне коліно до талії, переконавшись, що ваш торс залишається вертикальним і стабільним
- контрольно опустіть ногу вниз і негайно підніміть протилежне коліно
- продовжуйте чергувати ноги, зберігаючи міцну передню стійку, зберігаючи серцевину міцною
Маршування (фото: eatthis.com)
Стрибки з присідання
Виконуйте вправи, дотримуюсь таких рекомендацій:
- встаньте, розставивши ноги на ширині плечей
- присядьте, штовхаючи стегна назад і згинаючи коліна, доки стегна не стануть паралельними землі
- після цього вистрибніть вгору на рівні ноги, одночасно підіймаючи руки
- зосередьтеся на контрольованих приземленнях, щоб захистити суглоби, максимізуючи висоту стрибка
Стрибки з присіданням (фото: eatthis.com)
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