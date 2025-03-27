5 простих вправ, які спалюють більше калорій, ніж навіть 30-хвилинний біг

Чому виконання вправ стоячи спалює більше калорій

Багато людей вважають, що біг є найкращим тренуванням для спалювання калорій, але високоінтенсивні вправи стоячи можуть бути такими ж ефективними. Ці вправи одночасно залучають кілька груп м’язів, збільшуючи частоту серцевих скорочень і витрати енергії.

Чому ефективні вправи стоячи:

залучення всього тіла - на відміну від бігу, який в першу чергу націлений на нижню частину тіла, тренування стоячи одночасно активує верхню частину тіла, ядро ​​та нижню частину тіла

- на відміну від бігу, який в першу чергу націлений на нижню частину тіла, тренування стоячи одночасно активує верхню частину тіла, ядро ​​та нижню частину тіла вища інтенсивність, коротший час - поєднання силових і кардіо-рухів забезпечує потужне спалювання калорій під час компактного тренування

Вправи, які варто виконувати стоячи

Підйом гантелей

Щоб виконати вправу, необхідно:

встати, розставивши ноги на ширині плечей, тримаючи гантелі в кожній руці на висоті плечей, долонями всередину

злегка зігніть коліна у чверть присідання

вибухово витягніть ноги, підіймаючи одну гантель над головою, тримаючи руку повністю витягнутою

після цього опустіть гантель у вихідне положення

повторіть рух протилежною рукою, продовжуючи чергувати протягом підходу

Підйом гантель над головою (фото: eatthis.com)

Високі коліна

Як це зробити:

встаньте прямо, розставте ноги на ширині стегон і зігніть руки під кутом 90 градусів

підніміть одне коліно до грудей, одночасно витягуючи протилежну руку вперед

швидко поміняйте ноги, піднімаючи інше коліно, одночасно рухаючи протилежною рукою

продовжуйте чергувати коліна якомога швидше, зберігаючи правильну поставу

Підйом колін високо (фото: eatthis.com)

Махи з гирями

Виконуйте вправу так:

встаньте, розставивши ноги трохи ширше, ніж на ширині плечей

тримайте гирю двома руками перед собою

зробіть нахил опустіть гирю між ніг, утримуючи спину рівною та напруженою

далі підніміть гирю на висоту грудей

Махи з гирями (фото: eatthis.com)

Маршування

Як це зробити:

тримайте гантелі або гирі в положенні передньої стійки на висоті плечей, лікті спрямовані вперед

встаньте прямо, ноги на ширині стегон, тримаючи корпус напруженим

підніміть одне коліно до талії, переконавшись, що ваш торс залишається вертикальним і стабільним

контрольно опустіть ногу вниз і негайно підніміть протилежне коліно

продовжуйте чергувати ноги, зберігаючи міцну передню стійку, зберігаючи серцевину міцною

Маршування (фото: eatthis.com)

Стрибки з присідання

Виконуйте вправи, дотримуюсь таких рекомендацій:

встаньте, розставивши ноги на ширині плечей

присядьте, штовхаючи стегна назад і згинаючи коліна, доки стегна не стануть паралельними землі

після цього вистрибніть вгору на рівні ноги, одночасно підіймаючи руки

зосередьтеся на контрольованих приземленнях, щоб захистити суглоби, максимізуючи висоту стрибка

Стрибки з присіданням (фото: eatthis.com)

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