5 простых упражнений, которые сжигают больше калорий, чем даже 30-минутный бег

Почему выполнение упражнений стоя сжигает больше калорий

Многие люди считают, что бег является лучшей тренировкой для сжигания калорий, но высокоинтенсивные упражнения стоя могут быть такими же эффективными. Эти упражнения одновременно задействуют несколько групп мышц, увеличивая частоту сердечных сокращений и расход энергии.

Почему эффективны упражнения стоя:

задействование всего тела - в отличие от бега, который в первую очередь нацелен на нижнюю часть тела, тренировка стоя одновременно активирует верхнюю часть тела, ядро и нижнюю часть тела

- в отличие от бега, который в первую очередь нацелен на нижнюю часть тела, тренировка стоя одновременно активирует верхнюю часть тела, ядро и нижнюю часть тела выше интенсивность, короче время - сочетание силовых и кардио-движений обеспечивает мощное сжигание калорий во время компактной тренировки

Упражнения, которые стоит выполнять стоя

Подъем гантелей

Чтобы выполнить упражнение, необходимо:

встать, расставив ноги на ширине плеч, держа гантели в каждой руке на высоте плеч, ладонями внутрь

слегка согните колени в четверть приседания

взрывно вытяните ноги, поднимая одну гантель над головой, держа руку полностью вытянутой

после этого опустите гантель в исходное положение

повторите движение противоположной рукой, продолжая чередовать в течение подхода

Подъем гантель над головой (фото: eatthis.com)

Высокие колени

Как это сделать:

встаньте прямо, расставьте ноги на ширине бедер и согните руки под углом 90 градусов

поднимите одно колено к груди, одновременно вытягивая противоположную руку вперед

быстро поменяйте ноги, поднимая другое колено, одновременно двигая противоположной рукой

продолжайте чередовать колени как можно быстрее, сохраняя правильную осанку

Подъем коленей высоко (фото: eatthis.com)

Махи с гирями

Выполняйте упражнение так:

встаньте, расставив ноги чуть шире, чем на ширине плеч

держите гирю двумя руками перед собой

сделайте наклон и опустите гирю между ног, удерживая спину ровной и напряженной

далее поднимите гирю на высоту груди

Махи с гирями (фото: eatthis.com)

Марширование

Как это сделать:

держите гантели или гири в положении передней стойки на высоте плеч, локти направлены вперед

встаньте прямо, ноги на ширине бедер, держа корпус напряженным

поднимите одно колено к талии, убедившись, что ваш торс остается вертикальным и стабильным

контрольно опустите ногу вниз и немедленно поднимите противоположное колено

продолжайте чередовать ноги, сохраняя крепкую переднюю стойку, сохраняя сердцевину крепкой

Марширование (фото: eatthis.com)

Прыжки с приседаниями

Выполняйте упражнения, следуя следующим рекомендациям:

встаньте, расставив ноги на ширине плеч

присядьте, толкая бедра назад и сгибая колени, пока бедра не станут параллельными земле

после этого выпрыгните вверх на уровне ноги, одновременно поднимая руки

сосредоточьтесь на контролируемых приземлениях, чтобы защитить суставы, максимизируя высоту прыжка

Прыжки с приседанием (фото: eatthis.com)

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