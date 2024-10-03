5 продуктів, які потрібно їсти, щоб захистити серце від хвороб та жити довше

Щоб довше бути здоровим і почуватися енергійним, потрібно обов’язково вживати продукти, корисні для серця. Є 5 видів продуктів, які будуть позитивно впливати на організм.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Mirror .

Дієтолог Мелісса Джегер розповіла, що харчування має важливе значення для збереження здоров’я та може зменшити ризик розвитку таких захворювань, як ішемічна хвороба серця та діабет.

Експерт виділила 5 корисних продуктів, які потрібно їсти кожному.

Волоські горіхи, фісташки або мигдаль

Варто їсти сухі смажені, несолоні або сирі горіхи, оскільки вони забезпечують ситний хрускіт і діють як чудове джерело білка та клітковини, які можна додавати до закусок або поверх салатів.

Несолоні або сирі горіхи можуть допомогти отримувати рекомендовану щоденну норму натрію для здоров’я серця. Також вони містять омега-3 жирні кислоти, які відіграють важливу роль у підтримці здоров’я серця.

Насіння чіа

‌Серед інших продуктів, які дієтолог рекомендує для здорового серця, є насіння чіа. Крихітне насіння має поживний ефект і містять високий вміст клітковини.

Вони також містять Омега-3 жирні кислоти, які є чудовим способом додати більше білка до раціону.

"Я б рекомендувала використовувати насіння чіа як начинку для йогурту, додавання до смузі або заправки для салату", - додала Джегер.

Сухий овес або проста вівсянка

Овес насичений клітковиною і чудово підходить для здоров’я серця та контролю ваги. Овес швидкого приготування може стати швидким варіантом сніданку.

"Якщо ви обираєте овес швидкого приготування, то переконайтеся, що він простий і не ароматизований, щоб уникнути додавання цукру", - зазначила експерт.

Можна додавати в нього горіхи, насіння та фрукти для більш ситної їжі.

Нут або сушені несолодкі фрукти

Включення фруктів, овочів, квасолі та бобових у свій раціон іноді може бути важким завданням. Але сушені несолодкі фрукти можуть бути чудовою закускою, щоб насолодитися в дорозі.

Вони містять клітковину, яка підтримує здоров’я серця, а нут містять білок, що дозволяє довше залишатися ситим.

Оливкова олія першого віджиму

Таку олію можна використовувати для смаження, запікання, пасерування або навіть для приготування заправки для салату чи маринаду.