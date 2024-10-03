5 продуктов, которые нужно есть, чтобы защитить сердце от болезней и жить дольше

Чтобы дольше быть здоровым и чувствовать себя энергичным, нужно обязательно употреблять продукты, полезные для сердца. Есть 5 видов продуктов, которые будут оказывать положительное воздействие на организм.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Mirror .

Диетолог Мелисса Джегер рассказала, что питание имеет важное значение для сохранения здоровья и может снизить риск развития таких заболеваний, как ишемическая болезнь сердца и диабет.

Эксперт выделила 5 полезных продуктов, которые нужно есть каждому.

Грецкие орехи, фисташки или миндаль

Следует есть сухие жареные, несоленые или сырые орехи, поскольку они обеспечивают сытный хруст и действуют как отличный источник белка и клетчатки, которые можно добавлять в закуски или поверх салатов.

Несоленые или сырые орехи могут помочь получать рекомендованную ежедневную норму натрия для здоровья. Также они содержат жирные кислоты омега-3, которые играют важную роль в поддержании здоровья сердца.

Семена чиа

‌Среди других продуктов, которые диетолог рекомендует для здорового сердца, есть семена чиа. Крошечные семена имеют питательный эффект и содержат высокое содержание клетчатки.

Они также содержат Омега-3 жирные кислоты, которые являются отличным способом добавить больше белка в рацион.

"Я бы рекомендовала использовать семена чиа в качестве начинки для йогурта, добавления в смузи или заправки для салата", - добавила Джегер.

Сухой овес или простая овсянка

Овес насыщен клетчаткой и отлично подходит для здоровья сердца и контроля веса. Овес быстрого приготовления может оказаться быстрым вариантом завтрака.

"Если вы выбираете овес быстрого приготовления, то убедитесь, что он прост и не ароматизирован во избежание добавления сахара", - отметила эксперт.

Можно добавлять в него орехи, семечки и фрукты для более сытной еды.

Нут или сушеные несладкие фрукты

Включение фруктов, овощей, фасоли и бобовых в свой рацион иногда может быть трудной задачей. Но сушеные несладкие фрукты могут быть великолепной закуской, чтобы насладиться в пути.

Они содержат клетчатку, которая поддерживает здоровье сердца, а нут содержит белок, что позволяет дольше оставаться сытым.

Оливковое масло первого отжима

Такое масло можно использовать для жарки, запекания, пассерования или даже приготовления заправки для салата или маринада.