5 продуктов, которые нужно есть, чтобы защитить сердце от болезней и жить дольше
Чтобы дольше быть здоровым и чувствовать себя энергичным, нужно обязательно употреблять продукты, полезные для сердца. Есть 5 видов продуктов, которые будут оказывать положительное воздействие на организм.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Mirror.
Диетолог Мелисса Джегер рассказала, что питание имеет важное значение для сохранения здоровья и может снизить риск развития таких заболеваний, как ишемическая болезнь сердца и диабет.
Эксперт выделила 5 полезных продуктов, которые нужно есть каждому.
Грецкие орехи, фисташки или миндаль
Следует есть сухие жареные, несоленые или сырые орехи, поскольку они обеспечивают сытный хруст и действуют как отличный источник белка и клетчатки, которые можно добавлять в закуски или поверх салатов.
Несоленые или сырые орехи могут помочь получать рекомендованную ежедневную норму натрия для здоровья. Также они содержат жирные кислоты омега-3, которые играют важную роль в поддержании здоровья сердца.
Семена чиа
Среди других продуктов, которые диетолог рекомендует для здорового сердца, есть семена чиа. Крошечные семена имеют питательный эффект и содержат высокое содержание клетчатки.
Они также содержат Омега-3 жирные кислоты, которые являются отличным способом добавить больше белка в рацион.
"Я бы рекомендовала использовать семена чиа в качестве начинки для йогурта, добавления в смузи или заправки для салата", - добавила Джегер.
Сухой овес или простая овсянка
Овес насыщен клетчаткой и отлично подходит для здоровья сердца и контроля веса. Овес быстрого приготовления может оказаться быстрым вариантом завтрака.
"Если вы выбираете овес быстрого приготовления, то убедитесь, что он прост и не ароматизирован во избежание добавления сахара", - отметила эксперт.
Можно добавлять в него орехи, семечки и фрукты для более сытной еды.
Нут или сушеные несладкие фрукты
Включение фруктов, овощей, фасоли и бобовых в свой рацион иногда может быть трудной задачей. Но сушеные несладкие фрукты могут быть великолепной закуской, чтобы насладиться в пути.
Они содержат клетчатку, которая поддерживает здоровье сердца, а нут содержит белок, что позволяет дольше оставаться сытым.
Оливковое масло первого отжима
Такое масло можно использовать для жарки, запекания, пассерования или даже приготовления заправки для салата или маринада.
Диетолог отметила, что оливковое масло Extra virgin - это отличный продукт, который нужно использовать, когда речь идет о здоровье сердца.
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