Чи можна їсти сосиски вагітним жінкам: що кажуть лікарі

Сосиски та сардельки люблять чимало українців. Вагітним жінкам теж інколи хочеться додати цей продукт в раціон та чи не зашкодить він організму?

Чи можна їсти сосиски при вагітності?

Річ у тому, що оброблене м’ясо може містити лістерію, тип бактерій, які можуть досягти вашої дитини та викликати інфекції.

Ці інфекції можуть призвести до викидня. Ковбаса та сосиски також можуть містити нітрати, харчову добавку, яка перешкоджає розмноженню деяких видів бактерій, що викликають ботулізм.

Нітрати можуть викликати рак, а деякі форми нітратів можуть проникати через плаценту і залишатися в тканинах вашої дитини навіть після її народження.



Оскільки вчені ще не встановили чіткого прямого зв’язку між нітратами та ускладненнями у плода, ковбаси вважаються безпечними для вживання в помірних кількостях.

Крім впливу нітратів, надмірне споживання може призвести до інших проблем під час вагітності. Сосиски зазвичай містять велику кількість натрію, що може погіршити набряк стоп і щиколоток.

Залежно від рецепту або виробника, сосиски можуть також містити велику кількість насичених жирів і калорій. Вживання занадто великої кількості продуктів з високим вмістом насичених жирів і калорій підвищує ризик серцевих захворювань і збільшення ваги.

Яких інгредієнтів в сосисках треба уникати вагітним

М'ясо механічної сепарації (шкіра, кістки, жир) - це один із найнижчих за якістю видів "м'яса", що має мало спільного зі справжнім м'ясом. В основному воно складається з залишків хрящів, шкіри та сухожиль. Цей продукт містить мало білка та не має значної поживної цінності, додаючи у ваш раціон лише порожні калорії.

Наповнювачі - до таких відносяться соєвий білок, модифікований крохмаль, пшеничні волокна або манна крупа. Ці інгредієнти не є шкідливими, але й користі від них небагато. Вони замінюють частину м'яса, яке має бути у складі ковбас (може бути навіть менше 50%). Крім того, у таких продуктах часто присутня велика кількість води, про що свідчить її перше місце в складі.

Свинячий жир, жир птиці - це дешеві і низькоякісні наповнювачі, що використовуються в продуктах нижчого класу. Високий вміст жиру може сприяти підвищенню рівня холестерину та утворенню жирових відкладень під шкірою і навколо внутрішніх органів.

Фосфати - використовуються як емульгатори, стабілізатори, регулятори кислотності та антиоксиданти. Вони перешкоджають засвоєнню кальцію, що може ослабити кістки та сприяти розвитку остеопорозу у літніх людей. У великих кількостях фосфати порушують гормональний баланс і можуть призводити до ожиріння, гіпертонії та серцево-судинних захворювань.

Глутамат натрію (Е621) - підсилювач смаку, який надає стравам м'ясний аромат умамі. Хоча він природно міститься в деяких продуктах, його надлишок може викликати негативні симптоми, такі як слабкість, запаморочення, прискорене серцебиття, підвищене потовиділення та тривожність. У великих кількостях він може спричиняти астму та навіть рак.

Нітрит натрію (Е250) - консервант, який захищає м'ясо від бактерій і надає йому рожевий колір. Він продовжує термін придатності продукту, але при нагріванні вище 150°C стає канцерогеном. Навіть у холодному вигляді продукти, що містять нітрит натрію, можуть мати канцерогенний ефект.

Що треба знати вагітним

Правильне харчування під час вагітності сприяє гармонійному росту та розвитку малюка. Часто, під харчуванням для вагітних розуміють зміну кількості різних продуктів, щоб раціон був різноманітним та не виключав усі улюблені продукти.

Вагітним не потрібно дотримуватися спеціальної дієти, але необхідно щодня їсти різноманітну їжу, щоб отримати правильний баланс поживних речовин, необхідних мамі і малюку. Не потрібно намагатись досягати цього балансу з кожним прийомом їжі, але намагайтеся досягти правильного балансу протягом тижня.

Вагітні можуть з часом помічати, що голодні більше, ніж зазвичай, але не потрібно "їсти за двох", навіть якщо очікуєте двійню або трійню.

Потрібно намагатись щодня снідати, тому що це допоможе уникнути перекусів продуктами з високим вмістом жиру та цукру.