5 приправ, які в жодному разі не можна додавати до м'яса

Спеції, або ж приправи, які ми додаємо до м'яса, залежно від їхнього комбінування можуть надати неповторного смаку або повністю зіпсувати страву. Однак іноді вони ще й негативно впливають на здоров'я.

Про 5 приправ, які не варто додавати до м'яса, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Які приправи не варто додавати до м'яса

Хоча всі ці спеції часто додають під час приготування, їх надмірна кількість може зіпсувати смак та негативно вплинути на здоров'я.

Мускатний горіх

Ця досить популярна приправа для м'яса містить сполуку під назвою міристицин, яка у великих дозах може бути токсичною. Споживання занадто великої кількості мускатного горіха може викликати такі симптоми, як нудота, запаморочення та галюцинації.

Кориця

Хоча її не так часто використовують, як мускатний горіх, споживання великої кількості кориці може спричинити пошкодження печінки та негативно вплинути на роботу серця.

Часник

Вживання великої кількості часнику може взаємодіяти з ліками, що розріджують кров, і збільшити ризик кровотечі.

Каєнський перець

Окрім гостроти, каєнський перець може викликати травний дискомфорт і навіть подразнення шлунково-кишкового тракту при надмірному вживанні.

Чилі

Ефект від чилі такий самий, як і від каєнського перцю. Хоча ці відчуття можуть не становити серйозної загрози для здоров'я, вони, безумовно, можуть бути неприємними й сприяти виникненню проблем з травленням, якщо ними зловживати.

Як додавати спеції - поради