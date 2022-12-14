Як правильно підібрати спеції до кожної страви: це дозволить максимально насолодитися їжею

Під час приготування будь-яких страв важливо правильно підбирати спеції, які будуть поєднуватись. Крім того, деякі спеції не поєднуються між собою і можуть нашкодити стравам та шлунку.

Про це розповіла дієтолог та гастроентеролог Марта Фармага в Instagram .

Як правильно підібрати спеції

Дієтолог назвала страви та спеції, які рекомендовано поєднувати між собою:

м'ясо - червоний, чорний, запашний перець або гвоздика, майоран, чебрець, кмин, куркума, цибуля та орегано;

птиця - чебрець, майоран, розмарин, базилік;

риба - лавровий лист, білий перець, імбир, запашний перець, цибуля, коріандр, перець чилі, гірчиця, кріп, чебрець;

для гриля - червоний та запашний перець, кардамон, чебрець, майоран, мускатний горіх, кмин, імбир, перець чилі.

рагу - червоний перець, імбир, куркума, коріандр, гірчиця, кардамон, кмин, чорний перець, запашний перець, мускатний горіх, гвоздика;

капуста - коріандр, фенхель, насіння чорної гірчиці;

картопля - коріандр, куркума і асафетида;

бобові - імбир, перець, м'ята лавандова і коріандр;

маринад - лавровий лист, ялівець (ягоди додають в маринади при приготуванні м'яса дичини та риби), гілки кропу;

для фруктів, соків, компотів - кориця, гвоздика, імбир, кардамон;

паштет - білий перець, кориця, імбир, лавровий лист, гвоздика, кориця, імбир, кардамон;

випічка - гвоздика, кориця, імбир, кардамон, перець запашний, апельсинова цедра, кунжут, мак, ваніль;

для гарячого молока - кориця, кардамон та шафран.

Правила зберігання спецій

Щоб зробити з приготованого блюда кулінарний шедевр, спеції мають зберегти свій смак і аромат. При зберіганні варто знати, що під час помелу частину аромату втрачається.

Тому рекомендуємо купувати прянощі цільними і товкти їх у міру потреби. До того ж спеції і приправи легко збирають сторонні запахи. Тому краще зберігати їх в закритих герметичних місткостях.

Якщо навмання використовувати приправи, то потрібного ефекту не досягти. Адже для м'яса, риби, овочів і випічки підходять різні комбінації трав і прянощів.