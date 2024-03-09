5 приправ, которые ни в коем случае нельзя добавлять в мясо

Специи, или же приправы, которые мы добавляем в мясо, в зависимости от их комбинирования могут придать неповторимый вкус или полностью испортить блюдо. Однако иногда они еще и оказывают негативное влияние на здоровье.

О 5 приправах, которые не стоит добавлять в мясо, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Какие приправы не стоит добавлять в мясо

Хотя все эти специи часто добавляют во время приготовления, их избыточное количество может испортить вкус и негативно повлиять на здоровье.

Мускатный орех

Эта довольно популярная приправа для мяса содержит соединение под названием миристицин, которое в больших дозах может быть токсичным. Употребление слишком большого количества мускатного ореха может вызвать такие симптомы как тошнота, головокружение и галлюцинации.

Корица

Хотя ее не так часто используют, как мускатный орех, употребление большого количества корицы может повлечь за собой поражение печени и негативно повлиять на работу сердца.

Чеснок

Употребление большого количества чеснока может взаимодействовать с разжижающими кровь лекарствами и увеличить риск кровотечения.

Кайенский перец

Кроме остроты, кайенский перец может вызвать пищеварительный дискомфорт и даже раздражение желудочно-кишечного тракта при чрезмерном употреблении.

Чили

Эффект от чили такой же, как и от кайенского перца. Хотя эти ощущения могут не представлять серьезной угрозы для здоровья, они, безусловно, могут быть неприятными и способствовать возникновению проблем с пищеварением, если ими злоупотреблять.

Как добавлять специи - советы