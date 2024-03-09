5 приправ, которые ни в коем случае нельзя добавлять в мясо
Специи, или же приправы, которые мы добавляем в мясо, в зависимости от их комбинирования могут придать неповторимый вкус или полностью испортить блюдо. Однако иногда они еще и оказывают негативное влияние на здоровье.
О 5 приправах, которые не стоит добавлять в мясо, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Использованные источники при подготовке материала: The Baltimore Times, The Epicentre, Spice Advice.
Какие приправы не стоит добавлять в мясо
Хотя все эти специи часто добавляют во время приготовления, их избыточное количество может испортить вкус и негативно повлиять на здоровье.
Мускатный орех
Эта довольно популярная приправа для мяса содержит соединение под названием миристицин, которое в больших дозах может быть токсичным. Употребление слишком большого количества мускатного ореха может вызвать такие симптомы как тошнота, головокружение и галлюцинации.
Корица
Хотя ее не так часто используют, как мускатный орех, употребление большого количества корицы может повлечь за собой поражение печени и негативно повлиять на работу сердца.
Чеснок
Употребление большого количества чеснока может взаимодействовать с разжижающими кровь лекарствами и увеличить риск кровотечения.
Кайенский перец
Кроме остроты, кайенский перец может вызвать пищеварительный дискомфорт и даже раздражение желудочно-кишечного тракта при чрезмерном употреблении.
Чили
Эффект от чили такой же, как и от кайенского перца. Хотя эти ощущения могут не представлять серьезной угрозы для здоровья, они, безусловно, могут быть неприятными и способствовать возникновению проблем с пищеварением, если ими злоупотреблять.
Как добавлять специи - советы
- Специи и травы следует использовать для усиления естественного вкуса пищи, а не для его маскировки или затушевки.
- Многие приправы и специи могут дополнять блюдо и друг друга, но будьте осторожны в их сочетании. Не используйте слишком много за один раз.
- Используйте сухую ложку, чтобы набрать необходимую порцию.
- Не высыпайте приправы из контейнера непосредственно в кастрюлю. Поднимающийся пар может уменьшить эффективность специй или трав, оставшихся в банке, или привести к тому, что они слипнутся или испортятся быстрее.
- Раздавите в руке лиственные травы, такие как орегано, чабрец или базилик, перед использованием для более быстрого раскрытия аромата.
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