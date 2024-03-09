ua en ru
Сб, 09 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

5 приправ, которые ни в коем случае нельзя добавлять в мясо

Суббота 09 марта 2024 21:34
UA EN RU
5 приправ, которые ни в коем случае нельзя добавлять в мясо Некоторые из популярных приправ вредят здоровью (фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Специи, или же приправы, которые мы добавляем в мясо, в зависимости от их комбинирования могут придать неповторимый вкус или полностью испортить блюдо. Однако иногда они еще и оказывают негативное влияние на здоровье.

О 5 приправах, которые не стоит добавлять в мясо, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Использованные источники при подготовке материала: The Baltimore Times, The Epicentre, Spice Advice.

Какие приправы не стоит добавлять в мясо

Хотя все эти специи часто добавляют во время приготовления, их избыточное количество может испортить вкус и негативно повлиять на здоровье.

Мускатный орех

Эта довольно популярная приправа для мяса содержит соединение под названием миристицин, которое в больших дозах может быть токсичным. Употребление слишком большого количества мускатного ореха может вызвать такие симптомы как тошнота, головокружение и галлюцинации.

Корица

Хотя ее не так часто используют, как мускатный орех, употребление большого количества корицы может повлечь за собой поражение печени и негативно повлиять на работу сердца.

Чеснок

Употребление большого количества чеснока может взаимодействовать с разжижающими кровь лекарствами и увеличить риск кровотечения.

Кайенский перец

Кроме остроты, кайенский перец может вызвать пищеварительный дискомфорт и даже раздражение желудочно-кишечного тракта при чрезмерном употреблении.

Чили

Эффект от чили такой же, как и от кайенского перца. Хотя эти ощущения могут не представлять серьезной угрозы для здоровья, они, безусловно, могут быть неприятными и способствовать возникновению проблем с пищеварением, если ими злоупотреблять.

Как добавлять специи - советы

  • Специи и травы следует использовать для усиления естественного вкуса пищи, а не для его маскировки или затушевки.
  • Многие приправы и специи могут дополнять блюдо и друг друга, но будьте осторожны в их сочетании. Не используйте слишком много за один раз.
  • Используйте сухую ложку, чтобы набрать необходимую порцию.
  • Не высыпайте приправы из контейнера непосредственно в кастрюлю. Поднимающийся пар может уменьшить эффективность специй или трав, оставшихся в банке, или привести к тому, что они слипнутся или испортятся быстрее.
  • Раздавите в руке лиственные травы, такие как орегано, чабрец или базилик, перед использованием для более быстрого раскрытия аромата.

Кстати, до этого мы писали о том, как подобрать специи к блюду.

А еще рассказывали, кому нельзя употреблять куркуму.

Читайте РБК-Украина в Google News
Советы Специи
NEWS
Франция создает альянс стран, готовых отправить войска в Украину, - Politico
Франция создает альянс стран, готовых отправить войска в Украину, - Politico