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5 причин не спати вночі в шкарпетках: є побічні ефекти

Понеділок 30 жовтня 2023 22:11
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5 причин не спати вночі в шкарпетках: є побічні ефекти Чому не варто спати у шкарпетках (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

У холодні дні ми намагаємось забезпечити затишок та тепло своєму тілу. І багато людей навіть під теплою ковдрою намагаються використовувати додатково шкарпетки на ноги. Але така звичка може залишити вас без комфорту вночі і її варто позбутися.

Які є 5 важливих причин, щоб відмовитися від сну в шкарпетках, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на Health Shots.

Чому не варто спати в шкарпетках

Підвищення кров'яного тиску

Носіння шкарпеток під час сну може покращувати кровообіг, але буває і навпаки. Кровотік може зменшуватися, якщо носити шкарпетки протягом дуже тривалого часу.

Гігієна

Сон у шкарпетках може спричинити погіршення гігієни ніг. Якщо ваші шкарпетки занадто тугі або ви не змінюєте їх регулярно і не перете, ваші ноги не зможуть нормально дихати.

Ризик шкірних інфекцій

Носіння шкарпеток з нейлону або іншого матеріалу, який не дуже підходить для шкіри, може підвищити ризик зараження при тривалому носінні. Вам слід вибирати шкарпетки з тканини, яка краще підходить для шкіри. Наприклад, з бавовни. Також шкарпетки слід регулярно міняти та прати.

Підвищення температури тіла

Ретельно підбирайте шкарпетки для дому, оскільки вони можуть сприяти перегріву тіла. Якщо тканина погано пропускає повітря і надмірно нагріває ноги, у вас може підвищитися температура тіла.

Немає відпочинку

Тісні шкарпетки або з невідповідної тканини, надто теплі - це може призвести до дискомфорту під час сну. Вони будуть викликати занепокоєння, і це може погіршити якість вашого сну.

Як зігріти ноги

"Якщо у вас чутлива шкіра, то варто проконсультуватися з лікарем, чи варто вам носити шкарпетки вночі чи ні. Вони можуть викликати роздратування", - розповіла лікар-консультант лікарні Вокхард Прітам Мун.

Він назвав доступні способи, що допоможуть швидко зігріти ноги перед сном:

  • Масажувати ноги з використанням теплої олії.
  • Вимити ноги теплою водою та одразу закутати в ковдру.
  • Використовувати грілку та прибрати її одразу, як ноги зігріються.
  • Одягти дуже теплі шкарпетки за годину до сну і зняти їх перед сном.

До речі, раніше ми писали про те, чому у вас весь час мерзнуть ноги та що робити, якщо шкарпетки не допомагають.

А ще розповідали про те, чому виникає нічна пітливість та що з нею можна зробити.

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