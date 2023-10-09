Шкарпетки не допомагають. Чому у вас мерзнуть ноги і як їх можна швидко зігріти

В Україну прийшли перші холоди й вже багато людей відчули зниження температури. Перше, що мерзне у багатьох людей - це ноги. І іноді це пов'язано не лише зі зниженням температури повітря, а ще й з особливостями чи проблемами організму.

Чому починають замерзати ноги та що з цим можна зробити, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Cleveland Clinic.

Чому мерзнуть ноги

Холод у ногах задоволення не приносить і викликає неприємні відчуття. І часом пара товстих вовняних шкарпеток ситуацію не рятує, оскільки ноги залишаються холодними, а з ними - і все тіло.

Причин для холоду в ногах кілька. Наприклад, це вроджена властивість, яка передалася у спадок вам від рідних. Або ж у вас – поганий кровообіг у ногах.

Сильні стреси та тривога теж можуть викликати холод у ногах, оскільки підвищується рівень гормону кортизолу, більш відомого як гормону "бий або біжи". У такому стані збільшується частота серцевих скорочень та кров'яний тиск, а дихання почастішає.

Ваш організм реагує на стрес і направляє ресурси до основних груп м'язів, які відповідають за ваші дії. Ноги до основних груп м'язів не входять, тому там знижується кровотік під час стресу.

Також холод у ногах буває при:

Аутоімунні захворювання

Проблеми кровообігу

Проблеми з гормонами (гіпотиреоз, наприклад)

Проблеми із серцево-судинною системою

Закупорка вузьких артерій або суджені кровоносні судини

При станах, що впливають на нервову систему (наприклад, фіброміолгія)

Феномене Рейно

Захворювання периферичних артерій

Побічні ефекти від прийому деяких препаратів

Якщо ви мерзнете час від часу, то, швидше за все, це нормальний стан. Зазвичай так буває при зміні температури повітря від втоми, під час застуд.

Часом при дії низьких температур, ви можете помітити, що руки та ноги вже почали замерзати, а ось тіло - тепле. Це тому, що ноги знаходяться далі від вашого серця, і крові потрібно більше часу, щоб циркулювати до ваших кінцівок.

Коли варто звертатися до лікаря

Якщо у вас мерзнуть ноги й при цьому з'являються такі симптоми, то варто проконсультуватися з лікарем:

Ноги постійно або дуже часто мають нижчу температуру, ніж решта тіла

У вас легкий пульсуючий біль у ступнях і пальцях ніг, часто оніміння пальців

Ногам потрібно більше часу, щоб зігрітися, якщо ви піддаєтеся впливу низьких температур

У ваших ступнів колір відрізняється від решти тіла - блідий, червоний, синій, фіолетовий

Ви відчуваєте холод у ногах у певний годинник - наприклад, ночами.

Як швидко зігріти ноги

Медики рекомендують у домашніх умовах використовувати такі способи, щоб зігріти ноги:

Носити теплі шкарпетки

Регулярно робити зарядку або тренуватись

Носити компресійні шкарпетки чи панчохи

Дотримуватися здорової, збалансованої дієти

Піднімайте ноги за допомогою спеціальної подушки

Дотримуйтесь водного балансу

Крім того, рекомендується знизити кількість кофеїну і регулярно рухатися, якщо у вас сидяча робота.

А щоб швидко зігріти ноги, спробуйте:

Підтягніть ноги до себе або попрацюйте ногами – такі вправи можна робити навіть лежачи. Ще можна зачепити пальцями ніг предмет і поступово його піднімати чи переміщати. Це покращить циркуляцію крові в ногах, і вони зігріються.

Ванночка для ніг. Щоб швидко зігріти ноги, необхідно вплинути на судини. Вода має бути не гарячою, максимум 30 градусів. Просто опустіть ноги у ванну і насолоджуйтесь.

Якщо ваші ноги регулярно замерзають ночами, то налийте в пляшку гарячу воду і розмістіть в ліжку, поруч із ногами. Дійте обережно, щоб вода не розлилася в ліжку, і ви не обпеклися об пляшку.

При виборі шкарпеток зверніть увагу на те, щоб вони були з натуральних ниток і не тісні. Чим вони просторіші - тим краще.

Мінімізуйте стреси та вживання тютюну – ці два фактори також можуть впливати на кровообіг в організмі.