5 причин не спать по ночам в носках: есть побочные эффекты

В холодные дни мы стараемся обеспечить уют и тепло своему телу. И многие люди даже под теплым одеялом стараются использовать дополнительно носки на ноги. Но такая привычка может лишить вас комфорта по ночам и от нее стоит избавиться.

Какие есть 5 важных причин, чтобы отказаться от сна в носках, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Health Shots.

Почему не стоит спать в носках

Повышение кровяного давления

Ношение носков во время сна может улучшать кровообращение, но бывает и совсем наоборот. Кровоток может уменьшаться, если носить носки в течение очень длительного периода времени.

Гигиена

Сон в носках может привести к ухудшению гигиены ног. Если ваши носки слишком тугие или вы не меняете их регулярно и не стираете, то ваши ноги не смогут нормально дышать.

Риск кожных инфекций

Ношение носков из нейлона или другого материала, который не очень подходит коже, может повысить риск заражения при длительном ношении. Вам следует выбирать носки из той ткани, которая лучше подходит для кожи. Например, из хлопка. Также носки следует регулярно менять и стирать.

Повышение температура тела

Тщательно подбирайте носки для дома, так как они могут способствовать перегреву вашего тела. Если ткань плохо пропускает воздух и чрезмерно нагревает ваши ноги, у вас может повыситься температура тела.

Нет отдыха

Тесные носки или из неподходящей ткани, слишком теплые - все это может привести к дискомфорту во время сна. Они будут вызывать беспокойство и это может ухудшить качество вашего сна.

Как же согреть ноги

"Если у вас чувствительная кожа, то стоит проконсультироваться с врачом, следует ли вам носить носки ночью или нет. Они могут вызывать раздражение", - рассказала врач-консультант больницы Вокхард Притам Мун.

Он назвал доступные способы, которые помогут быстро согреть ноги перед сном: