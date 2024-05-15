5 причин, чому зачіска не тримається на волоссі

Якщо ви провели багато часу перед дзеркалом, створюючи ідеальні локони, але вони все одно не тримаються. Нездатність волосся тримати форму дуже засмучує і цьому є деякі причини.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple .

Неправильна температура

Більшість сучасних стайлерів мають кілька режимів роботи. У середньому їхній діапазон становить від 150°C до 210°C.

Густому, щільному і важкому від природи волоссю для бездоганної гладкості або пружних кучерів знадобиться максимальна температура (200°C - 210°C).

Правильний температурний режим - запорука не тільки якісного укладання, а й здоров’я волосся. Так, наприклад, використання початкових режимів на щільному і важкому волоссі не дасть очікуваного результату, а якщо працювати на 210°C на пошкоджених локонах, їхній стан можна тільки погіршити.

Засоби для душу

Щоб зробити стійку зачіску, важливо, щоб пасма були м’якими, але без обтяження. Якщо зазвичай ви використовуєте щільні поживні продукти у своєму догляді, то перед укладанням краще використовувати щось зволожувальне і легке.

Це подовжить свіжість волоссю та дасть змогу йому краще зберігати потрібну форму.

Засіб для прямого тонкого волосся має бути легким, щоб не обтяжувати ніжні пасма. У цьому разі краще вибрати спреї та уникати важких формул. Якщо волосся жорстке або густе, сміливо використовуй спеціальний гель або мус для укладання.

Невідповідний лак для волосся

Здається, нескладно збризнути локони лаком для волосся, коли ви закінчили робити укладку. Однак, формула лаку для волосся є ключовою.

Лак для волосся повинен бути якісним, щоб не обтягувати волосся. Будь-який вологий спрей змусить локон впасти.

Розпочинати укладання волосся потрібно після розподілення його на проділи.

Вибирайте засіб, який не створює залізобетонний ефект, а залишає волосся живим. Не переживайте щодо його функціональності - засіб фіксує локони так само добре. Щоб підтримати об’єм, почніть нанесення лаку з потилиці. Для цього опустіть голову вниз. Поверніться в попереднє положення і злегка зафіксуйте зачіску.

Постійний дотик до локонів

Якщо ви розчісуєте або торкаєтеся своїх локонів, коли локони ще теплі, то зачіска не буде довго триматися.

Перукар Стефан Феррейра розповів, що потрібно дати волоссю повністю охолонути, перш ніж торкатися до нього.

"Рекомендую закріпити зачіску шпильками до повного охолодження", - додав він.

Розмір локонів

Якщо волосся погано накручується і завиток "сповзає" ще до того, як ви вийшли з дому, спробуйте робити локони меншого діаметру. З плином часу пасмо трохи розпрямиться під власною вагою, і ви зможете отримати трендові легкі хвилі або розслаблені кучері.