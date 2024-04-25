Як доглядати за волоссям, щоб не травмувати його

Волосся - це не лише частина нашого зовнішнього вигляду, а й відображення загального стану нашого здоров'я та догляду.

Про правильний догляд, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram -канал "Кишеньковий стиліст".

Помилки у догляді та як їх уникнути

Насправді правильний догляд за волоссям може значно покращити їх стан, вигляд і текстуру.

Але не дивлячись на це, часто ми припускаємося помилки у догляді за волоссям, які можуть призвести до проблем та пошкоджень.

Правильне миття волосся

Багато людей вважають, що щоденне миття волосся є ключем до його чистоти та здоров'я. Проте часте миття може виводити природні олії з волосся, що може спричинити їх сухість та ламкість.

Не дивлячись на те, що дехто миє волосся занадто часто, існує ще одна думка про те, що волосся можна "натренувати". Мається на увазі нерегулярне миття голови, коли ми штучно намагаємось "привчити" свою шкіру голови виділяти меншу себума та менше забруднюватись.

Можна сказати, що ця помилка може призвести до подразнення шкіри, алергічних реакцій та надмірного забруднення шкіри голови, що у результаті дасть зовсім не позитивний результат для вашого здоровʼя.

Як правильно доглядати за волоссям (фото: Freepik)

Трихологи рекомендують мити волосся відповідно до свого типу шкіри голови та потреби очистити прикореневу зону, при цьому не проводити експериментів та ставитись з повагою до свого здоровʼя віповідально.

Неправильне використання стайлерів

Використання фенів та інших термічних пристроїв без термозахисту може призвести до пересушування та пошкодження структури волосся.

Перед використанням будь-яких термічних стайлерів, рекомендується використовувати захисний спрей або крем для волосся.