ua en ru
Пт, 05 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Запишіться до перукаря: 5 ознак, що вам потрібно підстригтися

П'ятниця 05 квітня 2024 14:24
UA EN RU
Запишіться до перукаря: 5 ознак, що вам потрібно підстригтися Які ознаки вказують на те, що дівчині потрібно підстригтися (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Щоб волосся було здоровим та в гарному стані, потрібно регулярно відвідувати перукаря. Певні ознаки можуть вказувати на, що вам потрібно негайно підстригтися.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost.

Зачіска втратила форму

Якщо волосся втратило об'єм, то скоріше за все потрібно записатися до перукаря, щоб освіжити стрижку.

Це допоможе волоссю швидше відновитися і шевелюра щодня виглядатиме ефектно навіть без спеціальної укладки.

Розчісувати волосся стало майже неможливо

Пошкоджені та посічені кінчики плутаються частіше, ніж здорове волосся. Якщо вам важче, ніж зазвичай, провести гребінцем по волоссю, то можливо потрібно підстригтися.

До того ж, якщо ви використовуєте засоби для розчісування та інші продукти, щоб зробити ваше волосся гладким, а вони всеодно не допомагають, то не варто нехтувати таким станом.

Щоб волосся завжди було доглянутим, необхідно стригти кінчики кожні 6-8 тижнів.

Укладка займає більше часу

Якщо ви вкладаєте волосся, як зазвичай, але зачіска виглядає ще гірше, ніж до початку процедури, то причиною цього може бути похмура погода або час змінити шампунь

Однак, можливо варто просто сходити до перукарні та оновити зачіску.

У вас є чілка

Вам доведеться підстригати чубчик, швидше за все, кожні три-чотири тижні. Дехто робить це ще частіше - кожні два тижні.

Головне, що слід пам’ятати - це не піддаватися бажанню підстригти чубчик самостійно. Адже потім доведеться довго чекати, коли він відросте, щоб виправити усі недоліки.

Після душу кінці висихають швидше

Не всі знають, що волосся має сохнути рівномірно. Коли цього не відбувається, вважайте, що настав час підстригтись.

Якщо кінчики волосся висихають майже відразу після того, як ви вийшли з душу, це свідчить про те, що кінчики стали більш пористими і не можуть утримувати вологу.

Існує багато причин, чому відбувається цей процес. Наприклад, ви пересушуєте волосся або просто маєте справу з посіченими кінчиками.

Раніше ми повідомляли, які способи допоможуть зробити волосся об'ємним і пухнастим.

Також ми писали, як зберегти волосся чистим якомога довше.

Читайте РБК-Україна в Google News
Догляд за волоссям Волосся
NEWS
Зеленський продовжив санкції проти топ-контрабандистів і не тільки
Зеленський продовжив санкції проти топ-контрабандистів і не тільки