Запишіться до перукаря: 5 ознак, що вам потрібно підстригтися

Щоб волосся було здоровим та в гарному стані, потрібно регулярно відвідувати перукаря. Певні ознаки можуть вказувати на, що вам потрібно негайно підстригтися.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost .

Зачіска втратила форму

Якщо волосся втратило об'єм, то скоріше за все потрібно записатися до перукаря, щоб освіжити стрижку.

Це допоможе волоссю швидше відновитися і шевелюра щодня виглядатиме ефектно навіть без спеціальної укладки.

Розчісувати волосся стало майже неможливо

Пошкоджені та посічені кінчики плутаються частіше, ніж здорове волосся. Якщо вам важче, ніж зазвичай, провести гребінцем по волоссю, то можливо потрібно підстригтися.

До того ж, якщо ви використовуєте засоби для розчісування та інші продукти, щоб зробити ваше волосся гладким, а вони всеодно не допомагають, то не варто нехтувати таким станом.

Щоб волосся завжди було доглянутим, необхідно стригти кінчики кожні 6-8 тижнів.

Укладка займає більше часу

Якщо ви вкладаєте волосся, як зазвичай, але зачіска виглядає ще гірше, ніж до початку процедури, то причиною цього може бути похмура погода або час змінити шампунь

Однак, можливо варто просто сходити до перукарні та оновити зачіску.

У вас є чілка

Вам доведеться підстригати чубчик, швидше за все, кожні три-чотири тижні. Дехто робить це ще частіше - кожні два тижні.

Головне, що слід пам’ятати - це не піддаватися бажанню підстригти чубчик самостійно. Адже потім доведеться довго чекати, коли він відросте, щоб виправити усі недоліки.

Після душу кінці висихають швидше

Не всі знають, що волосся має сохнути рівномірно. Коли цього не відбувається, вважайте, що настав час підстригтись.

Якщо кінчики волосся висихають майже відразу після того, як ви вийшли з душу, це свідчить про те, що кінчики стали більш пористими і не можуть утримувати вологу.

Існує багато причин, чому відбувається цей процес. Наприклад, ви пересушуєте волосся або просто маєте справу з посіченими кінчиками.