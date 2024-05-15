5 причин, почему прическа не держится на волосах

Если вы провели много времени перед зеркалом, создавая идеальные локоны, но они все равно не держатся. Неспособность волос держать форму очень огорчает и этому есть некоторые причины.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple .

Неправильная температура

У большинства современных стайлеров есть несколько режимов работы. В среднем их диапазон составляет от 150 до 210°C.

Густым, плотным и тяжелым от природы волосам для безупречной гладкости или упругих локонов понадобится максимальная температура (200°C - 210°C).

Правильный температурный режим - залог не только качественной укладки, но и здоровья волос. Так, например, использование начальных режимов на плотных и тяжелых волосах не даст ожидаемого результата, а если работать на 210°C на поврежденных локонах, их состояние можно только ухудшить.

Средства для душа

Чтобы сделать стойкую прическу, важно, чтобы пряди были мягкими, но без отягощения. Если обычно вы используете плотные питательные продукты в своем уходе, то перед укладкой лучше использовать что-нибудь увлажняющее и легкое.

Это удлинит свежесть волос и позволит им лучше сохранять нужную форму.

Средство для прямых тонких волос должно быть легким, чтобы не отягощать нежные пряди. В этом случае лучше выбрать спреи и избегать тяжелых формул. Если волосы жесткие или густые, смело используй специальный гель или мусс для укладки.

Неподходящий лак для волос

Кажется, несложно сбрызнуть локоны лаком для волос, когда вы закончили делать укладку. Однако формула лака для волос является ключевой.

Лак для волос должен быть качественным, чтобы не обтягивать волосы. Любой влажный спрей заставит упасть локон.

Начинать укладку волос нужно после распределения их на проборы.

Выбирайте средство, которое не создает железобетонный эффект, а оставляет волосы живыми. Не переживайте по поводу его функциональности - средство фиксирует локоны так же хорошо. Чтобы поддержать объем, начните нанесение лака с затылка. Для этого опустите голову вниз. Повернитесь в прежнее положение и слегка зафиксируйте прическу.

Постоянное прикосновение к локонам

Если вы расчесываете или касаетесь своих локонов, когда локоны еще теплые, то прическа не будет долго держаться.

Парикмахер Стефан Феррейра рассказал, что нужно дать волосам полностью остыть, прежде чем прикасаться к нему.

"Рекомендую закрепить прическу шпильками до полного охлаждения", - добавил он.

Размер локонов

Если волосы плохо накручиваются и завиток "сползает" еще до того, как вы вышли из дома, попробуйте делать локоны меньшего диаметра. С течением времени прядь немного распрямится под собственным весом, и вы сможете получить трендовые легкие волны или расслабленные кудри.