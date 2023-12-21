5 популярних гаджетів, які краще не дарувати рідним на Новий рік і Різдво

Деякі популярні гаджети краще не дарувати друзям і родичам на Новий рік чи Різдво. Причому не все залежить від ціни. Просто низка з них є нефункціональними, або ж потребують "особистого" підходу.

РБК-Україна (проект Styler) дослідило різні пропозиції у мережі й розповідає, які гаджети краще не дарувати рідним на свята.

Накладні навушники

Накладні навушники не варто дарувати з кількох причин.

По-перше, це досить індивідуальна річ. Навушники повинні зручно "сісти" на голову (підійти за розміром) й не давити, інакше працювати чи розважатися в них не стане сил. Перед покупкою їх краще поміряти й протестувати.

По-друге, вони повинні подобатися людині зовні (за кольором, формою тощо) і підходити функціонально.

Декому непросто підібрати зручні навушники (ілюстративне фото: Рixabay)

Цифрові фоторамки

Останнім часом цифрові фоторамки набули неабиякої популярності.

Інколи такий подарунок може здаватися ідеальним, однак насправді є над чим подумати. Справді якісні гаджети - достатньо дорогі і в Україні можуть коштувати від 1 500 гривень і більше.

Дешевші ж варіанти можуть бути практично марними. Вони часто не мають достатньої кількості пам'яті, оснащені жахливим інтерфейсом і можуть "глючити".

Купувати варто лише якісні цифрові фоторамки (ілюстративне фото: Рixabay)

"Розумні" чайники

На думку більшості технічних експертів, модні нині "розумні" чайники із безліччю додаткових функцій насправді непотрібні.

Вони, як правило, суттєво дорожчі за звичайні, проте не пропонують жодних по-справжньому корисних для людини "плюшок". Наприклад дистанційне керування (або вмикання за допомогою додатків чи голосових команд) у багатьох українських оселях просто недоречне.

Крім того, технології, що використовуються під час створення цих приладів, часто ненадійні та "схильні" до збоїв і несправностей.

Чайники краще обирати зважено (ілюстративне фото: Рixabay)

Кабелі

Дехто вважає, що доречним подарунком до свят може стати той чи інший необхідний у побуті кабель (кабель USB, кабель HDMI і т.ін.).

Водночас цей подарунок насправді індивідуальний, адже у різних кабелів - різні характеристики й призначення.

Експерти не радять також купувати так звані кабелі "преміум-класу", адже окрім зовнішньої "позолоти" чи інших принад, вони по суті нічим не відрізняються від звичайних. Тільки ціною.

Необхідні людям кабелі часто ідуть "в комплекті" (ілюстративне фото: Рixabay)

Електричні самокати

Дарувати взимку електричний самокат - не дуже доречно. Крім того, якісний електросамокат коштує чимало.

Попри популярність такого альтернативного транспорту, купувати його радять лише тоді, коли він дійсно необхідний у щоденному використанні. В такому випадку варто підзбирати грошей на якісний пристрій від перевіреного виробника.

Купувати ж дешеві "ноунейми", та ще й в сезон холодів - марна трата грошей і зусиль.

Дешеві електросамокати принесуть більше прикростей, ніж користі (ілюстративне фото: Рixabay)