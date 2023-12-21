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5 популярних гаджетів, які краще не дарувати рідним на Новий рік і Різдво

Четвер 21 грудня 2023 18:46
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5 популярних гаджетів, які краще не дарувати рідним на Новий рік і Різдво Не всі гаджети є життєво необхідними (колаж: РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Деякі популярні гаджети краще не дарувати друзям і родичам на Новий рік чи Різдво. Причому не все залежить від ціни. Просто низка з них є нефункціональними, або ж потребують "особистого" підходу.

РБК-Україна (проект Styler) дослідило різні пропозиції у мережі й розповідає, які гаджети краще не дарувати рідним на свята.

Накладні навушники

Накладні навушники не варто дарувати з кількох причин.

По-перше, це досить індивідуальна річ. Навушники повинні зручно "сісти" на голову (підійти за розміром) й не давити, інакше працювати чи розважатися в них не стане сил. Перед покупкою їх краще поміряти й протестувати.

По-друге, вони повинні подобатися людині зовні (за кольором, формою тощо) і підходити функціонально.

Наушники, Музыка, Аудио

Декому непросто підібрати зручні навушники (ілюстративне фото: Рixabay)

Цифрові фоторамки

Останнім часом цифрові фоторамки набули неабиякої популярності.

Інколи такий подарунок може здаватися ідеальним, однак насправді є над чим подумати. Справді якісні гаджети - достатньо дорогі і в Україні можуть коштувати від 1 500 гривень і більше.

Дешевші ж варіанти можуть бути практично марними. Вони часто не мають достатньої кількості пам'яті, оснащені жахливим інтерфейсом і можуть "глючити".

5 популярних гаджетів, які краще не дарувати рідним на Новий рік і Різдво

Купувати варто лише якісні цифрові фоторамки (ілюстративне фото: Рixabay)

"Розумні" чайники

На думку більшості технічних експертів, модні нині "розумні" чайники із безліччю додаткових функцій насправді непотрібні.

Вони, як правило, суттєво дорожчі за звичайні, проте не пропонують жодних по-справжньому корисних для людини "плюшок". Наприклад дистанційне керування (або вмикання за допомогою додатків чи голосових команд) у багатьох українських оселях просто недоречне.

Крім того, технології, що використовуються під час створення цих приладів, часто ненадійні та "схильні" до збоїв і несправностей.

Электрический Чайник, Выключатель, Рука

Чайники краще обирати зважено (ілюстративне фото: Рixabay)

Кабелі

Дехто вважає, що доречним подарунком до свят може стати той чи інший необхідний у побуті кабель (кабель USB, кабель HDMI і т.ін.).

Водночас цей подарунок насправді індивідуальний, адже у різних кабелів - різні характеристики й призначення.

Експерти не радять також купувати так звані кабелі "преміум-класу", адже окрім зовнішньої "позолоти" чи інших принад, вони по суті нічим не відрізняються від звичайних. Тільки ціною.

Ай Фон 4, Наушники, Погрузчик, Кабель

Необхідні людям кабелі часто ідуть "в комплекті" (ілюстративне фото: Рixabay)

Електричні самокати

Дарувати взимку електричний самокат - не дуже доречно. Крім того, якісний електросамокат коштує чимало.

Попри популярність такого альтернативного транспорту, купувати його радять лише тоді, коли він дійсно необхідний у щоденному використанні. В такому випадку варто підзбирати грошей на якісний пристрій від перевіреного виробника.

Купувати ж дешеві "ноунейми", та ще й в сезон холодів - марна трата грошей і зусиль.

E Scooter, Элект Творческого Scooter

Дешеві електросамокати принесуть більше прикростей, ніж користі (ілюстративне фото: Рixabay)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які недорогі, але корисні гаджети можна подарувати дітям і дорослим до свят.

Читайте також про найкращі смартфони 2023 року й скільки вони коштують в Україні.

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