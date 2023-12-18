Які недорогі, але корисні гаджети можна подарувати дітям і дорослим до свят

Сезон різдвяних і новорічних свят приносить із собою не лише очікування дива та піднесений настрій, але й турботи, пов'язані з вибором та купівлею подарунків для близьких людей. Попри поширену думку, що гаджети - дорогі та недоступні багатьом, деякі з них насправді коштують не так уже й багато.

РБК-Україна (проект Styler) дослідило різні пропозиції у мережі та розповідає, які корисні й недорогі гаджети можна придбати у подарунок для дітей і дорослих.

USB лампа

Такі лампи можуть працювати від більшості пристроїв з портом USB (комп'ютера, ноутбука тощо). Вони допоможуть зберегти зір у темну пору доби й створять затишок у приміщенні.

USB лампи працюють також від повербанків і можуть стати у пригоді під час перебоїв зі світлом.

Вартість USB ламп в Україні стартує в середньому від 55 гривень.

Ціни на USB лампи (скріншот: hotline.ua)

Портативна колонка

Портативна колонка із бездротовим підключенням дозволить слухати улюблену музику будь-де - без прив'язки до розетки чи інших кабелів.

Вона також стане у пригоді тим, хто захоче подивитись фільм з ноутбука чи комп'ютера, який не "видає" достатньої гучності.

Вартість портативних колонок в Україні стартує в середньому від 150 гривень.

Ціни на портативні колонки (скріншот: hotline.ua)

Фітнес-браслет або смарт-годинник

В залежності від того, кому призначається подарунок, можна придбати фітнес-браслет або ж "розумний" годинник.

Фітнес-браслети є популярними пристроями, призначеними для вимірювання та моніторингу фізичних навантажень, стану здоров'я та щоденної активності.

Смарт-годинники поєднують у собі функції традиційних годинників та низку "розумних" технологій (в залежності від конкретної моделі). Вони можуть показувати час, температуру повітря, стежити за фізичною активністю, допомагати з навігацією на місцевості, поєднуватися з іншими пристроями тощо.

Вартість фітнес-браслетів і смарт-годинників в Україні стартує в середньому від 260 гривень.

Ціни на фітнес-браслети й смарт-годинники (скріншот: hotline.ua)

Бездротові навушники

Бездротові навушники мають ряд переваг, які роблять їх популярними серед споживачів.

Вони не потребують "фізичного" підключення до пристрою за допомогою проводу, легко заряджаються, забезпечують зручність та мобільність.

Вартість бездротових навушників в Україні стартує в середньому від 300 гривень.

Ціни на бездротові навушники (скріншот: hotline.ua)

Бездротовий геймпад

Грати в ігри люблять не тільки діти, але й дорослі. Саме тому геймпад може стати чудовим подарунком для людей різного віку.

Ігровий контролер для телефона суттєво збагатить ваш досвід у відеоіграх на мобільному пристрої, зробивши його більш комфортним та захоплюючим.

Вартість бездротових геймпадів в Україні стартує в середньому від 540 гривень.

Ціни на бездротові геймпади (скріншот: hotline.ua)