Відомий ютубер назвав найкращі смартфони 2023 року: скільки вони коштують в Україні

Хто такий MKBHD

MKBHD - один із найпопулярніших техноблогерів у світі. Його справжнє ім'я - Маркес Браунлі (Marques Brownlee), а народився він 3 грудня 1993 року.

Скорочення MKBHD з англійської дослівно означає "відео Маркеса Браунлі високої якості" (Marquees Brownlee's High Definition Videos).

Американський блогер відомий тим, що знімає оригінальні відео, присвячені технологіям, і веде подкаст Waveform.

До YouTube він вперше приєднався 21 березня 2008 року, а перші технологічні відео почав завантажувати на початку 2009 року.

Станом на грудень 2023 року YouTube-канал під назвою Marques Brownlee має 18 мільйонів підписників. На WVFRM Podcast в YouTube підписані понад 343 тисячі осіб.

Крім того, ютубер відкрив власний сайт з онлайн-магазином, де можна переглянути його матеріали й придбати товари в підтримку автора.

Так виглядає сайт блогера (скріншот: mkbhd.com)

Smartphone Awards 2023

Цього року MKBHD презентував рейтинг мобільних телефонів під назвою Smartphone Awards 2023.

Презентація ютубера (скріншот: youtube.com/Marques Brownlee)

Згідно з ним він обрав найкращі смартфони року в 10 основних номінаціях.

1. Samsung Galaxy S23 Ultra - найкращий великий смартфон (Best Big Smartphone).

Best Big Smartphone (скріншот: youtube.com/Marques Brownlee)

2. Asus Zenfone 10 - найкращий компактний телефон (Best Compact Phone).

Best Compact Phone (скріншот: youtube.com/Marques Brownlee)

3. iPhone 15 Pro - найкраща камера (Best Camera).

Best Camera​​​​​​​ (скріншот: youtube.com/Marques Brownlee)

4. Samsung Galaxy A54 - найкращий смартфон за ціною-якістю (The Value Award).

The Value Award​​​​​​​ (скріншот: youtube.com/Marques Brownlee)

5. iPhone 15 Plus - найкращий акумулятор (Best Battery).

Best Battery​​​​​​​ (скріншот: youtube.com/Marques Brownlee)

6. Honor Magic V2 - найкращий дизайн (The Design Award).

The Design Award​​​​​​​ (скріншот: youtube.com/Marques Brownlee)

7. OnePlus Open - найкращий складаний телефон (Best Foldable Phone).

Best Foldable Phone​​​​​​​ (скріншот: youtube.com/Marques Brownlee)

8. Nothing Phone 2 - найкраще вдосконалення (Most Improved).

Most Improved​​​​​​​ (скріншот: youtube.com/Marques Brownlee)

9. Solana Saga Phone - провал року (Bust of the Year).

Bust of the Year​​​​​​​ (скріншот: youtube.com/Marques Brownlee)

10. Google Pixel 8 - найкращий смартфон року (Best of the Year).

Best of the Year​​​​​​​ (скріншот: youtube.com/Marques Brownlee)

Вартість смартфонів-переможців в Україні

Найкращий великий смартфон - Samsung Galaxy S23 Ultra - в Україні коштує від 32 270 грн.

Вартість Samsung Galaxy S23 Ultra в Україні (скріншот: hotline.ua)

Найкращий компактний телефон - Asus Zenfone 10 - можна придбати за ціною від 24 943 грн.

Вартість Asus Zenfone 10 в Україні (скріншот: hotline.ua)

Телефон із найкращою камерою - iPhone 15 Pro - коштує в Україні від 43 840 грн.

Вартість iPhone 15 Pro в Україні (скріншот: hotline.ua)

Найкращий смартфон за ціною-якістю - Samsung Galaxy A54 - стартує від 12 900 грн.

Вартість Samsung Galaxy A54 в Україні (скріншот: hotline.ua)

Смартфон із найкращим акумулятором - iPhone 15 Plus - можна купити за ціною від 36 744 грн.

Вартість iPhone 15 Plus в Україні (скріншот: hotline.ua)

Телефон із найкращим дизайном - Honor Magic V2 - в Україні стартує від 13 999 грн. Однак знайти цю модель практично неможливо, оскільки (згідно з інформацією різних джерел) її було знято з виробництва.

Вартість Honor Magic 2 в Україні (скріншот: stylus.ua)

Найкращий складаний телефон - OnePlus Open - можна придбати за ціною від 82 080 грн.

Вартість OnePlus Open в Україні (скріншот: hotline.ua)

Телефон, який зазнав найкращого вдосконалення, - Nothing Phone 2 - коштує в Україні від 20 900 грн.

Вартість Nothing Phone 2 в Україні (скріншот: hotline.ua)

Провал року - Solana Saga Phone - в Україні знайти фактично неможливо. Згідно з інформацією у мережі, його вартість підскочила до неймовірних майже 5 000 доларів.

Найкращий смартфон року - Google Pixel 8 - в Україні коштує від 22 860 грн.

Вартість Google Pixel 8 в Україні (скріншот: hotline.ua)