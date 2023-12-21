ua en ru
Чт, 21 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

5 популярных гаджетов, которые лучше не дарить родным на Новый год и Рождество

Четверг 21 декабря 2023 18:46
UA EN RU
5 популярных гаджетов, которые лучше не дарить родным на Новый год и Рождество Не все гаджеты жизненно необходимы (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Некоторые популярные гаджеты лучше не дарить друзьям и родственникам на Новый год или Рождество. При этом не все зависит от цены. Просто ряд из них нефункциональны, или же требуют "личного" подхода.

РБК-Украина (проект Styler) исследовало разные предложения в сети и рассказывает, какие гаджеты лучше не дарить родным на праздники.

Накладные наушники

Накладные наушники не стоит дарить по нескольким причинам.

Во-первых, это достаточно индивидуальная вещь. Наушники должны удобно "сесть" на голову (подойти по размеру) и не давить, иначе работать или развлекаться в них не хватит сил. Перед покупкой их лучше примерять и протестировать.

Во-вторых, они должны нравиться человеку внешне (по цвету, форме и т.д.) и подходить функционально.

Наушники, Музыка, Аудио

Некоторым непросто подобрать удобные наушники (иллюстративное фото: Рixabay)

Цифровые фоторамки

В последнее время цифровые фоторамки стали довольно популярными.

Иногда такой подарок может казаться идеальным, однако на самом деле есть над чем подумать. Действительно качественные гаджеты - достаточно дорогие и в Украине могут стоить от 1 500 гривен и больше.

Более дешевые же варианты могут быть практически бесполезными. Они часто не имеют достаточного количества памяти, оснащены ужасным интерфейсом и могут "глючить".

5 популярных гаджетов, которые лучше не дарить родным на Новый год и Рождество

Покупать стоит только качественные цифровые фоторамки (иллюстративный фото: Рixabay)

"Умные" чайники

По мнению большинства технических экспертов, модные ныне "умные" чайники со множеством дополнительных функций на самом деле не нужны.

Они, как правило, существенно дороже обычных, однако не предлагают никаких по-настоящему полезных для человека "плюшек". Например, дистанционное управление (или включение с помощью приложений или голосовых команд) во многих украинских домах просто неуместно.

Кроме того, технологии, используемые при создании этих приборов, часто ненадежны и склонны к сбоям и неисправностям.

Электрический Чайник, Выключатель, Рука

Чайники лучше выбирать взвешенно (иллюстративное фото: Рixabay)

Кабели

Некоторые считают, что уместным подарком к праздникам может стать тот или иной необходимый в быту кабель (кабель USB, кабель HDMI и т.д.).

В то же время этот подарок на самом деле индивидуален, ведь у разных кабелей - разные характеристики и назначения.

Эксперты не советуют также покупать так называемые кабели "премиум-класса", ведь кроме внешней "позолоты" или других прелестей они по сути ничем не отличаются от обычных. Только ценой.

Ай Фон 4, Наушники, Погрузчик, Кабель

Необходимые людям кабели часто идут "в комплекте" (иллюстративное фото: Рixabay)

Электрические самокаты

Дарить зимой электрический самокат - не очень уместно. Кроме того, качественны электросамокат стоит немало.

Несмотря на популярность такого альтернативного транспорта, покупать его советуют только тогда, когда он действительно необходим в повседневном использовании. В таком случае следует подсобрать деньги на качественное устройство от проверенного производителя.

Покупать же дешевые "ноунеймы", да еще и в сезон холодов - пустая трата денег и усилий.

E Scooter, Элект Творческого Scooter

Дешевые электросамокаты принесут больше неприятностей, чем пользы (иллюстративное фото: Рixabay)

Напомним, ранее мы рассказывали, какие недорогие, но полезные гаджеты можно подарить детям и взрослым к праздникам.

Читайте также о лучших смартфонах 2023 года и сколько они стоят в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Рождество діти поради гаджети подарунки Новый год