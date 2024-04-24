5 помилок під час прибирання кухні, які зроблять більше шкоди, ніж користі

Наведення порядку для багатьох людей буває проблемою. Кухня - місце приготування їжі та зберігання запасу продуктів. Варто уникати деяких помилок, які можуть лише нашкодити.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple .

Очищення з відбілювачем

Багато людей використовують відбілювач для дезінфекції кухонь, тому що він недорогий і чудово "робить свою роботу".

Пари не тільки небезпечні для вдихання людей і домашніх тварин, але випадковий розпилення або бризки можуть зіпсувати ваш одяг.

Під час чищення стільниць відмовтеся від відбілювача та скористайтеся натуральним миючим засобом.

Швидке витирання

Коли справа доходить до чищення стільниць та інших поверхонь, більшість бризкає засіб та швидко витирає. Однак, це неправильно.

Важливо дати очисникам постояти кілька хвилин перед витиранням. Запасіться терпінням і дозвольте засобу зробити більшу частину роботи за вас.

Якщо ви не знаєте скільки чекати, то прочитайте етикетку на пляшці.

Недостатньо часто замінюйте губку

Кухонна губка є розсадником бактерій. Щоб цього не сталось, варто замінювати їх кожні два тижні.

Також можна використовувати для чищення серветки з мікрофібри.

Ви також можете використовувати спеціальні щітки для посуду замість губки, щоб почистити брудні тарілки, каструлі та сковорідки.

Не забувайте мити смітник

Якщо ви все очистили на кухні, але неприємний запах все одно не зник. То варто заглянути у смітник. Важливо час від часу очищати відро для сміття, оскільки бактерії розмножуються, спричиняючи неприємний запах.

Для миття ви можете використати засіб для посуду. Перш ніж застеляти пакет, переконайтесь, що відро сухе.

Не часте прання кухонних рушників

Кухонними рушниками кожного дня витирають руки або натирають посуд. Поступово рушники стають накопичувачами мікробів, небезпечних для здоров'я. Їх необхідно міняти в міру забруднення, прати не рідше разу на тиждень.