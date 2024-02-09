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Дизайнер розкрила секрети, як облаштувати кухню своєї мрії

П'ятниця 09 лютого 2024 19:41
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Дизайнер розкрила секрети, як облаштувати кухню своєї мрії Тренди у дизайні кухонь на 2024 рік, (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Дизайнери одноголосно заявляють, що варто відмовитись від стерильно-білого кольору в інтер'єрі кухонь, аби не створювати простір, що нагадуватиме медичне приміщення. Натомість варто віддати перевагу насиченим тонам.

Про головні тренди у дизайні кухні розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Express.

Тренди у дизайні кухонь

Дизайнер Джессіка Еванс заявляє, що насичені кольори займають центральне місце у цьогорічних трендах. А саме: сапфірово-блакитний, смарагдово-зелений і темно-сливовий.

Ці кольори можна поєднати з латунними металевими ручками шафи та природними дерев’яними відтінками для створення витонченого фону.

Для більш традиційного інтер’єру кухні варто вибирати тепло-бежевий колір з теплими теракотовими акцентами.

"Ці вічні кольори добре поєднуються з різними стилями, тож їх легко включити у свій простір", - говорить Еванс.

Також вона радить в інтер'єр внести каскадні рослини, розміщені у підвісних кошиках, а ще вирощувати зелень на підвіконні.

"Багате освітлення може допомогти виділити різні зони. Тим, кому вигідний кухонний острів, доречно облаштувати підвісні світильники, що звисають зі стелі над цією зоною", - каже дизайнер.

Дизайнер розкрила секрети, як облаштувати кухню своєї мріїСмарагдово-зелений колір цього року у тренді (фото: Freepik)

Експерт радить поекспериментувати з кількома типами освітлення, щоб створити персоналізований простір, який підійде вашій оселі.

Зони на кухні дизайнер радить залишати відкритими, це візуально збільшить приміщення.

"Це створює мінімалістичний кухонний простір і допомагає зробити кухню більш просторою та організованою. Сучасні кухні роблять величезний зсув у бік екологічності, природних елементів і нових технологій, щоб полегшити життя. Якщо плануєте змінити кухню цього року, враховуйте ці тенденції, коли вибиратимете дизайн", - додає Джесіка.

Дизайнер розкрила секрети, як облаштувати кухню своєї мріїПідвісні світильники варто розмістити над острівцем (фото: Freepik)

Раніше ми писали про те, як непомітно розмістити витяжку на кухні.

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