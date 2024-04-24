5 ошибок во время уборки кухни, которые сделают больше вреда, чем пользы

Наведения порядка для многих людей бывает проблемой. Кухня - место приготовления пищи и хранение запаса продуктов. Следует избегать некоторых ошибок, которые могут навредить.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple .

Очистка с отбеливателем

Многие люди используют отбеливатели для дезинфекции кухонь, потому что он недорогой и прекрасно "делает свою работу".

Пары не только опасны для вдыхания людей и домашних животных, но случайное распыление или брызги могут испортить вашу одежду.

При чистке столешниц откажитесь от отбеливателя и воспользуйтесь натуральным моющим средством.

Быстрое вытирание

Когда дело доходит до чистки столешниц и других поверхностей, большинство брызгает средство и быстро вытирает. Однако это неправильно.

Важно дать очистителям постоять несколько минут перед вытиранием. Запаситесь терпением и позвольте средству сделать большую часть работы за вас.

Если вы не знаете сколько ждать, то прочтите этикетку на бутылке.

Недостаточно часто меняете губку

Кухонная губка является питомником бактерий. Чтобы этого не произошло, следует заменять их каждые две недели.

Также можно использовать для чистки салфетки из микрофибры.

Вы можете использовать специальные щетки для посуды вместо губки, чтобы почистить грязные тарелки, кастрюли и сковородки.

Не забывайте мыть мусорник

Если вы все очистили на кухне, но неприятный запах все равно не пропал. То стоит заглянуть в мусорку. Важно время от времени очищать мусорное ведро, поскольку бактерии размножаются, вызывая неприятный запах.

Для мытья можно использовать средство для посуды. Прежде чем застилать пакет, убедитесь, что ведро сухое.

Не частая стирка кухонных полотенец

Кухонными полотенцами каждый день вытирают руки или натирают посуду. Постепенно полотенца становятся накопителями микробов, опасных для здоровья. Их необходимо менять по мере загрязнения, стирать не реже одного раза в неделю.