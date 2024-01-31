Чи можна використовувати пергамент для випікання повторно: ви будете здивовані

Пергаментний папір використовується для випікання та приготування їжі. Завдяки йому форми можна не змащувати олією і не хвилюватись, що страва прилипне до дека.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайт America’s Test Kitchen та сайт 7 chudes.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, чи можна повторно використовувати пергамент для приготування страв.

Чи можна використовувати пергамент повторно

Зазвичай усі використовують пергаментний папір один раз. А саме після того, як пиріг спечеться, його відправляють до смітника.

Однак, як виявилось, цього робити не варто. Силіконізований і звичайний пергаментний папір для випікання можна використовувати повторно. Це не лише безпечно, але й економно та зменшує відходи.

Кухарі випробували, скільки разів можна використовувати б/в пергамент. В результаті вони назвали шокуючу цифру - до 5 разів і навіть довше.

Вони розповіли, що їм вдалося приготувати 5 порцій печива на тому самому пергаменті, і нічого не пригоріло й не зіпсувалося.

Важливо не використовувати пергамент, який потемнів і став крихкий - так може статись за дуже високих температур.

Також потрібно викинути пергамент, який вже просочився жиром чи на ньому з'явились залишки тіста. Все тому, що при повторному використанні, він підгорить і зіпсує аромат нової випічки.

Папір для випікання (фото: Freepik)

Чим можна замінити пергаментний папір

Якщо під рукою немає пергаментного паперу, то підійдуть наступні замінники:

креслярська калька промащена з двох сторін олією

звичайний офісний папір (чистий), теж промаслений

харчовий пергамент (щільний папір, з якого виготовлені пакети для випічки в супермаркетах)

Якщо вдома взагалі немає ніякого паперу чи того, що є у списку, необхідно рясно змастити лист за допомогою олії.

Силіконовий килимок - це ж досить вдалий варіант замінника. На ньому можна відразу розкачувати та формувати тісто, а також випікати. При цьому він не буде плавитися від занадто високих температур.