5 помилок під час плавання у басейні, які шкодять організму та старять тіло

Плавання є відмінним тренуванням для покращення стану тіла. Певні помилки під час заняття можуть посилити навантаження, завдати шкоди здоров'ю та пришвидшити старіння.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That !

Положення голови

Плавання з піднятою головою є природним інстинктом, але викликає дисбаланс тіла та непотрібне напруження шиї. Це також створює тиск, який може зробити вас напруженими.

Тренер радить дивитись ніби вниз. Уявіть, що ви тримаєте яблуко під підборіддям. Ваша мета - нейтральне положення шиї.

Затримка дихання під водою

У будь-якій вправі на суші у вас є схема вдиху та видиху, навіть під час підвищених зусиль. Затримка дихання під водою може призвести до нестачі кисню та підвищує ризик утоплення.

Безперервно видихайте під водою (в ідеалі через ніс), щоб бути готовими вдихнути через рот, коли ви винирнете на поверхню.

Плавання на одній швидкості

Багато плавців вважають, що ви можете плисти лише на одній швидкості, що призводить до перенапруження та непотрібної втоми.

Варто постійно змінювати швидкість плавання. Іноді просто наказати собі сповільнитися спрацьовує.

Ви тримаєте стегна прямо

Часто люди покладаються на верхню частину тіла або лише на ноги, щоб рухатись у воді. Але більша частина вашої сили походить саме від стегон, тому що вони контролюють як верхню, так і нижню частину тіла, тому позбавлення себе цього руху сповільнить ваш імпульс.

Використовуйте м’язи преса, це обертатиме ваш тулуб і допоможе швидше штовхати вас у воді.

Напружувати пальці ніг

Це поширена помилка, адже гомілки та стопи повинні бути розслаблені, стопи повернені пальцями трохи всередину беззупинно спінюють воду позаду плавця. Ноги виконують рухи від стегна.