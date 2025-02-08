Коли краще всього ходити у спортзал: зранку, в обід чи ввечері?

Коли тренуватись для отримання найкращого результату - вранці, в обід чи ввечері? Таке питання часто ставлять люди і відповідь на нього є.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Мауо clinic .

Переваги ранкових тренувань

Тренування перед початком дня може дати відчуття досягнення. Ранкове тренування може послужити потужним стимулом для самолюбства, щоб створити позитивний тон на решту дня.

Вони також усувають хвилювання про те, щоб знайти час для фізичних вправ пізніше вдень. Це відчуття свободи та гнучкості може полегшити стрес і допомогти встановити послідовний розпорядок дня.

Розпочинаючи день зі збалансованого сніданку, що містить вуглеводи, білки та здорові жири, ви можете отримати необхідну енергію для заряду сил для тренування. Вибирайте цільнозернові каші та грецький йогурт з фруктами.

Однак, важливо пам'ятати, що тренуватись зранку варто після того, як організм прокинувся і ви повноцінно поснідали. Якщо зранку цієї можливості немає, то такі тренування можуть бути шкідливими.

Плюси вечірніх тренувань

У деяких людей працездатність організму досягає піку в другій половині дня та ввечері, а оптимальна робота м’язів, сила та витривалість часто виникають пізніше вдень. Це тому, що ваше тіло встигло прокинутися, рухаючись протягом дня, ви повноцінно поїли, щоб забезпечити достатню кількість енергії для тренування.

Однак, якщо ви виберете вечірні тренування, то можете зіткнутися з більшими проблемами, щоб збалансувати свої зобов’язання, фізичну та розумову енергію.

Після довгого робочого дня може бути важко знайти мотивацію піти в спортзал і докласти багато фізичних зусиль. Інтенсивна фізична активність у вечірній час також може спровокувати реакцію на стрес, що може призвести до труднощів із засипанням або змусити вас прокидатися серед ночі.

Якщо ви обираєте тренування пізніше, переконайтеся, що ви отримуєте достатню кількість поживних речовин протягом дня.

Чи корисні обідні тренування

Часто люди близько 15:00 відчувають сильний спад енергії. Нещодавнє дослідження за участю понад 90 000 людей показало, що тренування в другій половині дня знижує ризик серцевих захворювань.

Переваги вправ після обіду для довголіття були найбільш вираженими для чоловіків і людей похилого віку.