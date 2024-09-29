5 оригінальних рецептів осінньої консервації, якщо набридли квашені помідори

Маринований перець з медом

Маринований перець з медом (скриншот / Закарпатська Господиня)

Щоб замаринувати перець з медом, треба такі продукти:

болгарський перець - 4 кг;

олія - 100 мл;

мед - 4 ст. л.;

вода - 2 л;

оцет - 300 мл;

цукор - 100 г;

сіль - 85 г;

лавровий лист - 2-3 шт.;

чорний перець горошок - до смаку.

Як маринувати перець з медом на зиму

Помийте болгарський перець, чистити його від плодоніжки та насіння не потрібно. У велику каструлю налийте воду, додайте олію, сіль та цукор, а також додайте мед.

Помішуючи суміш, доведіть її до кипіння. Після цього додайте перець горошком, лаврове листя і болгарський перець.

Накрийте каструлю кришкою та проваріть перець протягом 6-7 хвилин, щоб овочі змінили колір. Чим менший розмір перців, тим менше їх треба варити. Відварений перець перекладіть в миску, щоб він трохи охолонув.

Після цього розкладіть перець по стерилізованих банках. Залийте перець маринадом, в якому варилися овочі.

Накрийте банки стерилізованими кришками та зачекайте декілька годин, щоб перець увібрав вологу.

За необхідності долийте маринад, щоб перець був повністю покритий рідиною. Після цього щільно закрийте банки з маринованим перцем з медом.

Маринований перець з часником

Маринований перець з часником (скриншот / Смачна кухня з Наталією Данилюк)

Щоб замаринувати перець з часником в 1 банці на 0,5 л, потрібні ці інгредієнти:

болгарський перець - 500 г;

окріп - 0,4-0,5 л;

оцет 9% - 1 ст. л.;

олія - для смаження;

часник - 2 зубчики;

цукор - 3 ч. л.;

сіль - 1 ч. л.

Як маринувати перець з часником

Щоб законсервувати перець з часником, помийте овочі, видаліть плодоніжку та насіння, а потім наріжте перці на шматочки довільного розміру.

Розігрійте пательню, налийте олію та одразу викладіть перець. Накрийте пательню кришкою та смажте перець протягом декількох хвилин, до скоринки.

Зменште вогонь, переверніть перець, щоб зробити скоринку з іншого боку. Перекладіть м'який перець в стерилізовану банку, всипте сіль, цукор, очищені зубчики часнику та оцет. Часник також можна нарізати або розчавити.

Залийте перці окропом до верху та закрийте банки стерилізованими кришками. Переверніть закриті банки з перцем і накрийте їх ковдрою.

Зачекайте, доки консервація повністю охолоне - тоді її можна переставити в темне прохолодне місце.

Консервована кукурудза

Консервована кукурудза (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)

Для того, щоб законсервувати кукурудзу в 1 банці на 1 л, потрібно:

кукурудза - 7 шт.;

оцет - 2 ст. л.;

цукор - 4 ст. л.

сіль - 2 ст. л.

Як консервувати кукурудзу

Ретельно промийте кукурудзу, видаливши всі ворсинки та листя. Щоб качани довше зберігалися їх рекомендують відварити.

Після того як вода з качанами закипить, всипте половину цукру та солі. Проваріть кукурудзу ще протягом години на середньому вогні.

Перекладіть качани на тарілку, дочекайтесь охолодження та зніміть зерно. Після цього промийте кукурудзу окропом, щоб вимити зайвий крохмаль.

Розкладіть кукурудзу по стерилізованих баночках і приготуйте маринад. Налийте в каструлю літр води, додайте сіль, цукор та оцет, та доведіть до кипіння.

Поставте банки з кукурудзою в велику каструлю на тканину, розлийте по баночках маринад і накрийте їх стерилізованими кришками. В каструлю налийте окріп і стерилізуйте кукурудзу ще протягом 40 хвилин.

Після цього щільно закрийте кришки та накрийте банки рушником до остигання.

Консервовані кабачки

Консервовані кабачки (скриншот / Лілія Цвіт)

Щоб законсервувати кабачки на зиму, треба ці продукти:

кабачки - 1-2 шт.;

перець - 0,5 шт.;

морква - 1 шт.;

олія - 1 ст. л.;

оцет - 2 ст.л.;

цукор - 2 ст. л.;

сіль - 1 ст. л.;

суцвіття кропу - 1 шт.;

лавровий лист - 1 шт.;

духмяний перець - 3 шт.;

часник - 2 зубчики.

Як консервувати кабачки

Для маринування найкраще використовувати молоді кабачки з тоненькою шкіркою та без насіння. Спочатку на дно стерилізованих банок викладіть суцвіття кропу, потім вкиньте очищені зубчики часнику, додайте духмяний перець та лаврове листя.

Кабачки потрібно помити, видалити плодоніжку, а потім нарізати овоч на кружальця завтовшки 5 мм. Покладіть половину кабачка в банку.

Помийте моркву, очистьте її від шкірки та наріжте кружальцями. Всипте моркву в банку з кабачком. Перець потрібно помити, очистити від насіння та плодоніжки, нарізати на скибочки та також додати до кабачків.

Покладіть банку решту кабачка, додайте олію, сіль, цукор та оцет. Залийте кабачки окропом та накрийте банку стерилізованою кришкою.

Після цього можна ще раз простерилізувати консервацію, прокип'ятивши банку в каструлі з водою протягом 20 хвилин. Герметично закрийте банку, переверніть її і закутайте в ковдру до повного остигання.

Квашені яблука на зиму

Квашені яблука на зиму (скриншот / НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти)

Для того, зоб заквасити яблука в банці на 3 л, треба такі продукти:

яблука - 10-15 шт.;

вода - 1,5 л;

сіль - 30 г;

цукор - 45-60 г.

Як квасити яблука

Для заквашення можна брати різні сорти яблук, але літні будуть м'якіше. Осінні сорти будуть більш твердими та довше зберігатимуться. Пошкоджені яблука не підходять для заквашування.

Помийте яблука, викладіть їх в стерильну банку і залийте питною водою. Вода має бути теплою, приблизно 35-40 градусів.

Додайте сіль та цукор. Цукор можна замінити 2-3 ст. л. меду. Щільно закрийте квашені яблука стерилізованою кришкою.

Щоб запустити процес бродіння, яблука можна потримати 1-2 дні при кімнатній температурі, а потім ставити в прохолодне місце.