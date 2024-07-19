Як готувати кабачкову ікру в духовці: найпростіший рецепт закуски

Рецептів з кабачків, напевно, безліч - їх можна смажити, запікати, використовувати в салатах або пасті. Та найбільш відома страва-соус - кабачкова ікра, яка стане чудовою закускою для перших та основних страв.

Про те, як готувати кабачкову ікру, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на YouTube-канал "КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ".

Що потрібно для кабачкової ікри

Для того, щоб кабачкова ікра була смачною, потрібні використати такі інгредієнти:

кабачки - 1 кг;

морква - 1 шт.;

цибуля - 2 шт.;

помідори - 2 шт.;

болгарський перець - 1 шт.;

часник - 5 зубчиків;

томатна паста - 1 ст. л.;

сметана - 200 г;

цукор - 2 ч. л.;

олія - 2 ст. л.;

сіль - 1,5 ч. л.;

червоний перець - до смаку;

чорний перець - до смаку.

Як готувати кабачкову ікру в духовці

Щоб приготувати смачну кабачкову ікру, багато зусиль не потрібно - необхідно всього лише правильно запекти овочі, а потім перемолоти їх до однорідної консистенції.

Поставте розігріватися духовку до 180 градусів, а форму для випікання змастіть олією. Краще обирати керамічну або скляну форму - вона краще нагрівається та утримує температуру.

Почистьте цибулю, наріжте її на невеликі кубики. Помийте помідори, моркву, кабачки та перець. Зніміть з моркви шкірку та натріть її на маленькій терці.

Моркву радять обов'язково подрібнити саме таким методом - якщо її нарізати, вона не встигне приготуватись і буде твердою.

Видаліть плодоніжку та насіння перцю, наріжте овоч тонкими скибочками. Хоча можна готувати кабачкову ікру і без цього інгредієнту, перець урізноманітнить смак.

Кабачки для кабачкової ікри найкраще обирати молоді - в них немає зернят. Помийте овочі, розріжте їх навпіл вздовж, а потім наріжте на скибочки 2 см завтовшки.

До того ж молоді кабачки м'якіші, тож краще протушкуються. Якщо використовуєте більш зрілі кабачки, їх необхідно почистити від шкірки і видалити зернятка.

Наріжте кабачки для кабачкової ікри (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Спочатку викладіть в змащену олією форму цибулю, після цього - шар моркви. Викладіть на моркву скибочки перцю, а на нього - шматочки кабачків.

Викладіть овочі шарами в форму (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Помідори достатньо розрізати навпіл і викласти на кабачки, серединою донизу.

Накрийте форму для запікання кришкою і випікайте овочі протягом 50 хвилин. Дістаньте запечені овочі з духовки і обережно зніміть шкірку з помідорів.

Зніміть шкірку з помідорів для кабачкової ікри (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Якщо після запікання у формі з овочами дуже багато рідини, злийте її, адже інакше паста буде занадто рідкою.

Після цього перемеліть овочі за допомогою занурювального блендера, або ж зачекайте, доки вони охолонуть. Не радять робити консистенцію кремоподібною - краще трошки зберегти текстуру овочів.

Перемеліть овочі на кабачкову ікру (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Додайте цукор, сіль, чорний та червоний перець. Кабачки - досить солодкі, тож невелика кількість перцю допоможе збалансувати смак закуски. Також необхідно додати томатну пасту та сметану.

Почистьте часник і пропустіть його через прес до кабачкової ікри. Ще раз перемішайте все за допомогою блендера, зробивши консистенцію відповідно до своїх вподобань.