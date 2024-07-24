Консервовані баклажани в гострому соусі: 2 способи приготувати смачну закуску на зиму

Консервовані баклажани - чудова закуска в зимовий вечір. А гострий соус та аджика чудово поєднується з цим овочем, підкреслюючи його смак - і неодмінно сподобається любителям гостренького.

Про те, як готувати смачну закуску з баклажанів на зиму, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на YouTube-канал "НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти".

Гострі баклажани в кетчупі

Як консервувати баклажани з часником і кетчупом (скриншот / НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти)

Для приготування такої закуски з баклажанами, на 6 банок по 0,5 л потрібні ці продукти:

баклажани - 3 кг;

вода - 1 л;

соняшникова олія - 3. ст. л.;

оцет - 0,5 л;

кетчуп "Чилі" - 250 г;

часник - 8-10 зубчиків;

цукор - 450 г;

сіль - 30 г.

Як консервувати баклажани в кетчупі

Для приготування обирайте цілі та не в'ялі баклажани. Обов'язково помийте овочі, зріжте кінці з кожного боку та наріжте баклажани вздовж на скибки 1,5 см завтовшки. Шкірку з баклажанів знімати не потрібно.

Потім "складіть" баклажан і наріжте його на скибки з іншого боку, щоб вийшла соломка. Розріжте шматочки баклажана на декілька частин, щоб отримати невеликі брусочки.

Влийте в каструлю з товстими стінками воду, додайте оцет. Оцет можна брати як звичайний столовий, так і яблучний або навіть винний. Додайте до маринаду цукор та сіль, доведіть суміш до кипіння.

Після цього вкиньте в маринад нарізані баклажани. Обережно перемішайте баклажани, щоб вони рівномірно просочилися рідиною та одночасно приготувалась.

Коли всі баклажани будуть занурені в маринад, відваріть їх до розм'якшення - приблизно протягом 5-7 хвилин. Готовий баклажан має легко проколюватися виделкою.

Щоб закуска була гострою та пікантною, радять обирати кетчуп "Чилі". Проте, якщо ви хочете досягти м'якшого смаку, можна брати звичайний кетчуп.

Витягніть шумівкою готові баклажани - і перекладіть в іншу каструлю з олією. Потім очистьте і наріжте часник, всипте його в баклажани і залийте все кетчупом. Смажте все протягом 1-2 хвилин, обережно перемішуючи інгредієнти.

Розкладіть баклажани по стерилізованих банках і прогрійте в нагрітій до 150-160 градусів духовці протягом 20 хвилин. Після цього щільно закрутіть банки з баклажанами простерилізованими кришками.

Гострі баклажани в аджиці

Як консервувати баклажани в аджиці (скриншот / НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти)

Щоб приготувати ці гострі баклажани в аджиці, на 4 банки по 0,5 л треба наступні інгредієнти:

баклажани - 2 кг;

олія - 0,2-0,5 л;

соус "Mexicano" - 4 ст. л.;

кетчуп "Чилі" - 8 ст. л.;

томатний сік - 700 мл;

оцет - 0,7 л;

цукор - 150 г;

сіль - 30 г;

сушена кінза - 1 ст. л. (або 50 г свіжої).

Як консервувати баклажани в аджиці

Щоб приготувати консервовані баклажани з аджикою, баклажани мають бути без пошкоджень та подряпин. Перед приготуванням необхідно помити овочі, зрізати кінці - і нарізати баклажани кружальцями, завтовшки 0,5-1 см.

Занадто тонко нарізати баклажани не потрібно - інакше вони розпадуться під час термічної обробки. Перекладіть баклажани в глибоку миску і присипте сіллю, щоб вони випустили вологу. Залиште овочі на 30 хвилин.

Розігрійте пательню з невеликою кількістю олії і присмажте баклажани по декілька хвилин з кожного боку - вони мають легко проколюватися виделкою.

Щоб баклажани не підгоріли, час від часу доливайте олію. Готові баклажани щільно складіть у простерилізовані банки, і приготуйте маринад.

Для цього очистьте часник і злегка присмажте його на олії, потім влийте томатний сік, додайте цукор і сіль. Після цього влийте оцет.

Зачекайте декілька хвилин, щоб розчинився цукор і нагрівся сік. Потім додайте кетчуп і томатний соус, а також кінзу.

Доведіть маринад до кипіння, періодично перемішуючи. Готовий маринад розлийте по банках з баклажанами.

Після цього додатково простерилізуйте консервацію - для цього банки з баклажанами потрібно прогріти в духовці, розігрітій до 150-160 градусів протягом 20 хвилин. Після цього закрийте баклажани простерилізованими кришками.