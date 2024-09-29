5 оригинальных рецептов осенней консервации, если надоели квашеные помидоры

Маринованный перец с медом

Маринованный перец с медом (скриншот / Закарпатська Господиня)

Чтобы замариновать перец с медом, нужны следующие продукты:

болгарский перец - 4 кг;

растительное масло - 100 мл;

мед - 4 ст. л.;

вода - 2 л;

уксус - 300 мл;

сахар - 100 г;

соль - 85 г;

лавровый лист - 2-3 шт.;

черный перец горошек - по вкусу.

Как мариновать перец с медом на зиму

Вымойте болгарский перец, чистить его от плодоножки и семян не нужно. В большую кастрюлю налейте воду, добавьте растительное масло, соль и сахар, а также добавьте мед.

Помешивая смесь, доведите ее до кипения. После этого добавьте перец горошком, лавровые листья и болгарский перец.

Накройте крышкой кастрюлю и проварите перец в течение 6-7 минут, чтобы овощи изменили цвет. Чем меньше размер перцев, тем меньше их нужно варить. Отваренный перец переложите в миску, чтобы он немного остыл.

После этого разложите перец по стерилизованным банкам. Залейте перец маринадом, в котором варились овощи.

Накройте банки стерилизованными крышками и подождите несколько часов, чтобы перец впитал влагу.

При необходимости долейте маринад, чтобы перец полностью покрыт жидкостью. После этого плотно закройте банки с маринованным перцем с медом.

Маринованный перец с чесноком

Маринованный перец с чесноком (скриншот / Смачна кухня з Наталією Данилюк)

Чтобы замариновать перец с чесноком в 1 банке на 0,5 л, требуются эти ингредиенты:

болгарский перец - 500 г;

кипяток - 0,4-0,5 л;

уксус 9% - 1 ст. л.;

растительное масло - для жарки;

чеснок - 2 зубчика;

сахар - 3 ч. л.;

соль - 1 ч. л.

Как мариновать перец с чесноком

Чтобы законсервировать перец с чесноком, помойте овощи, удалите плодоножку и семена, затем нарежьте перцы на кусочки произвольного размера.

Разогрейте сковороду, налейте масло и выложите перец. Накройте сковороду крышкой и жарьте перец в течение нескольких минут до корочки.

Убавьте огонь, переверните перец, чтобы сделать корочку с другой стороны. Переложите мягкий перец в стерилизованную банку, всыпьте соль, сахар, очищенные чеснока и уксус. Чеснок можно также нарезать или раздавить.

Залейте перцы кипятком доверху, и закройте банки стерилизованными крышками. Переверните закрытые банки с перцем и накройте их одеялом.

Подождите, пока консервация полностью остынет - тогда ее можно переставить в темное прохладное место.

Консервированная кукуруза

Консервированная кукуруза (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)

Для того чтобы законсервировать кукурузу в 1 банке на 1 л, нужно:

кукуруза - 7 шт.;

уксус - 2 ст. л.;

сахар - 4 ст. л.

соль - 2 ст. л.

Как консервировать кукурузу

Тщательно промойте кукурузу, удалив все ворсинки и листья. Чтобы качаны дольше хранились, их рекомендуют отварить.

После того как вода с початками закипит, всыпьте половину сахара и соли. Проварите кукурузу еще в течение часа на среднем огне.

Переложите качаны на тарелку, дождитесь охлаждения и снимите зерно. После этого промойте кукурузу кипятком, чтобы вымыть лишний крахмал.

Разложите кукурузу по стерилизованным баночкам и приготовьте маринад. Налейте в кастрюлю литр воды, добавьте соль, сахар и уксус и доведите до кипения.

Поставьте банки с кукурузой в большую кастрюлю на ткань, разлейте по баночкам маринад и накройте их стерилизованными крышками. В кастрюлю налейте кипяток и стерилизуйте кукурузу еще в течение 40 минут.

После этого плотно закрытые крышки и накройте банки полотенцем до остывания.

Консервированные кабачки

Консервированные кабачки (скриншот / Лилия Цвит)

Чтобы законсервировать кабачки на зиму, нужны эти продукты:

кабачки - 1-2 шт.;

перец - 0,5 шт.;

морковь - 1 шт.;

растительное масло - 1 ст. л.;

уксус - 2 ст.л.;

сахар - 2 ст. л.;

соль - 1 ст. л.;

соцветие укропа - 1 шт.;

лавровый лист - 1 шт.;

душистый перец - 3 шт.;

чеснок - 2 зубчика.

Как консервировать кабачки

Для маринования лучше всего использовать молодые кабачки с тонкой кожурой и без семян. Сначала на дно стерилизованных банок выложите соцветия укропа, затем вбросьте очищенные зубчики чеснока, добавьте ароматный перец и лавровые листья.

Кабачки нужно помыть, удалить плодоножку, а затем нарезать овощ на кружочки толщиной 5 мм. Положите половину кабачка в банку.

Помойте морковь, очистьте ее от кожуры и нарежьте кружочками. Всыпьте морковь в банку с кабачком. Перец нужно помыть, очистить от семян и плодоножки, нарезать на ломтики и добавить к кабачкам.

Положите банку остальные кабачки, добавьте масло, соль, сахар и уксус. Залейте кабачки кипятком и накройте банку стерилизованной крышкой.

После этого можно еще раз простерилизовать консервацию, прокипятив банку в кастрюле с водой в течение 20 минут. Герметически закройте банку, переверните ее и укутайте в одеяло до полного остывания.

Квашеные яблоки на зиму

Квашеные яблоки на зиму (скриншот / НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти)

Для того чтобы заквасить яблоки в банке на 3 л, нужно следующие продукты:

яблоки - 10-15 шт.;

вода - 1,5 л;

соль - 30 г;

сахар - 45-60 г.

Как квасить яблоки

Для заквашивания можно брать разные сорта яблок, но летние будут мягче. Осенние сорта будут более жесткими и дольше сохраняться. Поврежденные яблоки не подходят для заквашивания.

Помойте яблоки, выложите их в стерильную банку и залейте питьевой водой. Вода должна быть теплой, примерно 35-40 градусов.

Добавьте соль и сахар. Сахар можно заменить 2-3 ст. л. меда. Плотно закройте квашеные яблоки стерилизованной крышкой.

Чтобы запустить процесс брожения, можно подержать яблоки 1-2 дня при комнатной температуре, а затем ставить в прохладное место.