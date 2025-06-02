5 нових міні-серіалів, які дійсно вражають: з ними ви забудете про все навколо

"Друзі та сусіди"

Ідеальний будинок, зразкова родина - мрія кожного. Але що буде, якщо в одну мить життя зруйнується? Головний герой вирішив піти на крайнощі, але не врахував того, що зовсім не вміє порушувати правила. І тому його афера перетвориться на дуже смішну пригоду, за якою цікаво спостерігати.

"Кіностудія"

Світ кіно, акторів, режисерів і знімальних павільйонів завжди здається ідеальним та дуже цікавим. Але не всі розуміють, які секрети та драми в ньому приховано. Дивіться, якою може бути загадка в декораціях старого Голлівуду. Тут усі усміхаються, але кожен щось приховує, і це помічають не всі.

"Щоденники вбивцебота"

Наукова фантастика з чорним гумором, яка змусить не лише сміятися, а й багато про що замислитися. Це історія про робота, яка не хоче бути знаряддям смерті, але мусить виконувати накази. Несподівано глибокий сюжет з елементами яскравого екшену вас навряд чи розчарує.

"Безкоштовний сир"

Головний герой повертається додому з в'язниці, але все навколо сильно змінилося. Втім, чоловік не хоче просто плисти за течією, а тому намагається вигадати щось, що врятує його від невдач. Смішно, оригінально та точно запам'ятається - чудовий варіант на вечір.

"Відділ нерозкритих справ"

Це не просто черговий детектив, на вас чекає історія про слідчого, з яким просто неможливо порозумітися. Гострий язик не рятує головного героя від невдач, а все навколо нього - суцільна брехня. Чи зможе він впоратися з усім цим?