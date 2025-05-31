7 міні-серіалів, від яких неможливо відірватися: подивитесь на одному диханні

Міні-серіали не затягуватимуть на довгі сезони, адже вони отримують лише декілька епізодів, які можна подивитися на одному диханні. Захопливі, драматичні, навіть містичні - саме те, що потрібно для ідеального відпочинку вдома.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас 7 міні-серіалів, які миттєво затягують та тримають в напрузі аж до фінальних сцен.

"Сирени"

Серіал про двох сестер вразить вас не лише кумедними чи заплутаними сценами, а й несподіваними сюжетними лініями. Дві сестри, які намагаються зрозуміти одна одну, навряд чи зможуть порозумітися після довгої розлуки. Але в цьому і вся родзинка - дивіться, як помилки та імпульсивні вчинки здатні розсварити, а потім об'єднати.

"Краща сестра"

Цей міні-серіал також про сестер, але їхні долі дуже різні. Одна стає успішною, інша йде на дно через згубні звички та залежності. Чи зможуть вони допомогти одна одній? А що буде, коли на поверхню спливе правда, яка викриє багаторічну брехню однієї з сестер?

"Дев'ятеро цілковитих незнайомців"

Психологічний трилер і Ніколь Кідман у ролі загадкової гуру триматиме вас в напрузі до останньої серії. Дев’ятеро незнайомців приїздять на ретрит, але потрапляють у пастку власних страхів і секретів. Напруга наростає з кожною серією, змушуючи сумніватися, хто насправді тут "лікує", а хто лише граю певну роль.

"Втрачені квіти Еліс Гарт"

Зворушлива драма розповість про життя жінки, яка завжди відчувала себе слабкою та навіть непотрібною. Але все зміниться, коли вона почне працювати з квітами. Таємниці, про які всі мовчать, рано чи пізно доведеться розплутувати.

"Чудова пара"

Романтичний детектив із несподіваним сюжетом буде ідеальним варіантом на вихідні. Пара готується до весілля, але раптом стається вбивство. Розслідування виводить на поверхню приховані конфлікти, брехню і старі образи. Елегантний гумор та інтрига до останньої хвилини вас вразять.

"Галявина"

Психологічна драма не залишить вас байдужими. Атмосфера напружена, діалоги тримають у тонусі, а заплутана історія, яка тягнулася роками, реально шокує. Ви будете дивитися кожен епізод на одному диханні.

"Під мостом"

Міні-серіал розповідає про вбивство дівчинки та героїню, яка намагається дістатися правди. Темна й атмосферна історія з глибоким соціальним підтекстом змусить багато про що замислитися. Сюжет довго не відпускає, адже вражає та лякає.