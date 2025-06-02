RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

5 новых мини-сериалов, которые действительно впечатляют: с ними вы забудете обо всем вокруг

Новые сериалы на один сезон (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Если вы ищете новые сериалы на вечер, то вам прекрасно подойдут "свежие" истории, которые "уместились" в один сюжет. Смешные или драматические, запутанные и такие, которые хочется посмотреть сразу - каждый выберет что-то для себя.

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас новые мини-сериалы, которые уже можно смотреть онлайн.

"Друзья и соседи"

Идеальный дом, образцовая семья - мечта каждого. Но что будет, если в один миг жизнь разрушится? Главный герой решил пойти на крайности, но не учел того, что совсем не умеет нарушать правила. И поэтому его афера превратится в очень смешное приключение, за которым интересно наблюдать.

 

"Киностудия"

Мир кино, актеров, режиссеров и съемочных павильонов всегда кажется идеальным и очень интересным. Но не все понимают, какие секреты и драмы в нем скрыты. Смотрите, какой может быть загадка в декорациях старого Голливуда. Здесь все улыбаются, но каждый что-то скрывает, и это замечают не все.

 

"Дневники убийцы-бота"

Научная фантастика с черным юмором, которая заставит не только смеяться, но и о многом задуматься. Это история о роботе, который не хочет быть орудием смерти, но должен выполнять приказы. Неожиданно глубокий сюжет с элементами яркого экшена вас едва ли разочарует.

 

"Бесплатный сыр"

Главный герой возвращается домой из тюрьмы, но все вокруг сильно изменилось. Впрочем, мужчина не хочет просто плыть по течению, а потому пытается придумать что-то, что спасет его от неудач. Смешно, оригинально и точно запомнится - отличный вариант на вечер.

 

"Отдел нераскрытых дел"

Это не просто очередной детектив, вас ждет история о следователе, с которым просто невозможно найти общий язык. Острый язык не спасает главного героя от неудач, а все вокруг него - сплошная ложь. Сможет ли он справиться со всем этим?

 

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
фильмыФильмы