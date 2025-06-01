"Венздей" повертається! Netflix показав перші 6 хвилин другого сезону і вразив всіх (відео)

Популярний серіал "Венздей" з Дженною Ортегою повертається з другим сезоном. Вже скоро на нас чекає прем'єра, а поки стрімінговий сервіс Netflix вирішив не обмежуватися коротеньким тизером - замість цього фанам показали цілих 6 хвилин з новими пригодами головної героїні.

Яким буде другий сезон "Венздей" і коли вийдуть нові серії, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал Netflix.

"Венздей" повертається

Так, в новому розширеному трейлері було показано цілу історію. Венздей вирішила не лише розвивати своє особливе вміння, а ще й знайти серійного вбивцю. Завдяки дару передбачення донька Адамсів "побачила", що з нею станеться.

Коли вийде новий сезон "Венздей" (скріншот)

Але без пригод не обійшлося. Втім, головна героїня не боїться ризиків та небезпеки, тому не відмовиться від своїх планів навіть попри всі ризики.

Нове відео вразило фанів, адже нечасто анонс нового сезону отримує не просто тизер чи трейлер, а міні-історію. До того ж глядачі скучили за Венздей та її пригодами.

Але це не всі сюрпризи. На Netflix Tudum, де сервіс традиційно анонсує нові фільми та серіали, виступила Леді Гага. І вона не просто "запалила" сцену своїми хітами.

По-перше, поруч із нею з'явилася Ортега. По-третє, Гага виконала свій хіт "Bloody Mary", який став "вірусним" та отримав нову хвилю популярності завдяки серіалу. І, що головне, своїм виступом співачка підтвердила, що з'явиться у другому сезоні "Венздей".

Відомо, що нові серії виходитимуть частинами. Першу ми зможемо подивитися вже 6 серпня, а другу - 3 вересня.