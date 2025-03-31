5 неэффективных упражнений, которые стоит прекратить выполнять в спортзале

Тратите время в зале, но не видите результата? Возможно, в вашей программе есть упражнения, которые не работают так эффективно, как кажется. Некоторые из них могут даже замедлять прогресс или увеличивать риск травм.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This Not That !

Тренер Джаррод Ноббе рассказал, что не все упражнения одинаково эффективны. Некоторые упражнения не стоят усилий, ведь не дают обещанных результатов. К тому же есть гораздо лучшие альтернативы.

Берпи

Такое упражнение часто используют в тренировках, но изнурительность не делает его эффективным. Оно не укрепляет и не улучшает скорость спринта.

К тому же многие неправильно выполняют движения, превращая их в размахивание, которое тяжело сказывается на коленях, запястьях и пояснице. Кроме того, если вы используете бурпи для потери жира, есть гораздо лучшие способы сжечь калории без риска травмы.

Вместо этого тренер советует выполнять упражнение "боевые веревки", если вы хотите тренировать все тело. Так вы получите эффективную кардиотренировку, сохраняя при этом свою форму.

Упражнение "Берпи" (фото: eatthis.com)

Боковая ходьба с резинкой

Упражнение стало популярным для активации ягодичных мышц. А часто люди выполняются его неправильно, когда переваливаются из стороны в сторону, фактически не работая над ягодицами. Кроме того, резинки недостаточно, чтобы стимулировать реальный прирост силы.

Замените их на боковые выпады или болгарские приседания. Боковые выпады улучшают подвижность и силу бедер, тогда как болгарские приседания укрепляют ягодицы.

Боковая ходьба с резинкой (фото: eatthis.com)

Ягодичные подъемы

В движении упражнения используется легкая нагрузка с ограниченным диапазоном движений, что означает минимальную активацию мышц. Если вы действительно хотите накачать мышцы ягодиц, это не лучшее упражнение.

Толчки бедрами и румынская становая тяга являются способами прочного развития ягодичной мышцы. Толчки бедрами позволяют увеличить нагрузку, нацеливаясь непосредственно на ягодицы. Румынские становые тяги увеличивают прочность ягодиц.

Упражнение "Ягодичные подъемы" (фото: eatthis.com)

Обратные отжимания

Упражнение часто используется для нацеливания на трицепс, но неудобное положение создает ненужную нагрузку на плечи. Глубокая растяжка в нижней части заставляет плечи занимать сложное положение, увеличивая риск получения травмы со временем.

Если вы хотите иметь крепкие, рельефные трицепсы без боли в плечах, выбирайте отжимания узким хватом.

Обратные отжимания (фото: eatthis.com)

Жим штанги лежа

Жим штанги лежа является классикой тренажерного зала, но для многих людей это не лучшее средство для наращивания мышц. Упражнение со временем приводит к дискомфорту или травмам. Кроме того, если у вас есть ограничения подвижности или проблемы с плечом, это может принести больше вреда, чем пользы.

Жим штанги лежа (фото: eatthis.com)

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