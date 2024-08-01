10 найпотужніших смартфонів 2024 року: ціни та характеристики

Ринок смартфонів у 2024 році радує користувачів різноманітністю моделей з вражаючими характеристиками та високою продуктивністю. Ці смартфони не лише відповідають сучасним вимогам, а й задають нові стандарти.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про 10 найпотужніших смартфонів, які заслуговують на увагу завдяки своїм інноваціям, ціні та функціоналу.

Samsung Galaxy S23 Ultra

Ціна: 43 999 гривень

Samsung Galaxy S23 Ultra - найпотужніший телефон на базі Android, справжнє джерело продуктивності та інновацій. Його серце - чіпсет Snapdragon 8 Gen 2, найновіший і найкращий мобільний процесор від Qualcomm, що має виняткову обчислювальну потужність і графічні можливості.

Незалежно від того, чи є ви геймером, який шукає захоплюючий ігровий процес, чи креативним ентузіастом, якому потрібне редагування фотографій та відео високої роздільної здатності, Galaxy S23 Ultra без проблем впорається навіть із найскладнішими завданнями.

Samsung Galaxy S23 Ultra (фото: Mobileidm.com)

Apple iPhone 15 Pro Max

Ціна: 47 599 гривень

Цей телефон є звіром максимальної продуктивності. iPhone 15 Pro Max з чіпом Apple A17 Pro Bionic забезпечує неперевершену продуктивність, легко справляючись навіть із найбільш ресурсомісткими додатками та іграми.

Його час роботи від акумулятора гарантує, що ви зможете залишатися на зв'язку і продуктивно працювати протягом усього дня.

Apple iPhone 15 Pro Max (фото: Mobileidm.com)

Google Pixel 8 Pro

Ціна: 36 574 гривень

Для тих, хто надає пріоритет виняткової фотографії та відеозйомки, найпотужніший телефон Google Pixel 8 Pro стає фаворитом. Оснащений передовими датчиками камери та відомими алгоритмами обчислювальної фотографії Google, Pixel 8 Pro знімає чудові зображення та відео при будь-якому освітленні.

Його унікальна функція Magic Eraser дозволяє вам без зусиль видаляти небажані об'єкти з фотографій, виводячи ваші навички фотографії на новий рівень.

Google Pixel 8 Pro (фото: Mobileidm.com)

ASUS ROG Phone 6D Ultimate

Ціна: 54 935 гривень

Для любителів мобільних ігор найпотужнішим телефоном є ASUS ROG Phone 6D Ultimate. Розроблений спеціально для геймерів, він може похвалитися потужним процесором Snapdragon 8 Gen 2, дисплеєм із високою частотою оновлення та передовою технологією охолодження для забезпечення оптимальної продуктивності під час інтенсивних ігрових сесій.

Його унікальний дизайн, включаючи налаштоване RGB-підсвічування і елементи управління, що налаштовуються, ще більше покращує ігровий досвід.

ASUS ROG Phone 6D Ultimate (фото: Mobileidm.com)

Sony Xperia 1IV

Ціна: 46 995 гривень

Для любителів фотографії найпотужніший телефон на базі Android Sony Xperia 1 IV стане переконливим вибором.

Завдяки системі з трьох об'єктивів задньої камери з передовими датчиками та оптикою, найпотужніший телефон Xperia 1 IV робить виняткові знімки та відео, суперничаючи навіть із професійними камерами.

Його унікальна технологія Real-time Eye AF забезпечує чітке фокусування на об'єктах навіть у складних умовах освітлення.

Sony Xperia 1IV (фото: Mobileidm.com)

Xiaomi 14 Ultra

Ціна: 54 999 гривень

Вже кілька років флагмани Xiaomi роблять чудові фотографії, але 14 Ultra виводить якість на новий рівень. Це перший смартфон, який справді може замінити дзеркальну камеру для більшості людей, настільки висока якість та універсальність пропонує ця система.

Він включає чотири задні камери по 50 Мп і передню камеру на 32 Мп, всі з яких роблять чудові знімки практично в будь-яких умовах.

З чудовим дизайном, приголомшливим екраном, відмінною продуктивністю і солідною автономністю, що підтримується швидкою зарядкою 90 Вт, 14 Ultra - один з небагатьох телефонів, що виправдовують свою високу ціну.

Xiaomi 14 Ultra (фото: Tech Advisor)

OnePlus 12

Ціна: 30 250 гривень

Продуктивність чіпсету Snapdragon 8 Gen 3 чудова, а 120-герцевий AMOLED-екран забезпечує першокласну якість зображення. Навіть основні та телеоб'єктиви, які були слабким місцем деяких попередніх моделей OnePlus, тепер знаходяться на одному рівні з найкращими.

Час автономної роботи хороший, і приємно бачити, що швидка зарядка 100 Вт тепер поєднується зі швидкою бездротовою зарядкою 50 Вт.

Оболонка OxygenOS від OnePlus (тепер поверх Android 14), як і раніше, відмінна, хоча обіцянка чотирьох оновлень ОС і п'яти років оновлень безпеки поступається кращим пропозиціям від Google і Samsung (по сім років).

OnePlus 12 (фото: Tech Advisor)

Motorola Razr 40 Ultra/Razr+

Ціна: 21 999 гривень

Motorola Razr 40 Ultra (відомий як Razr+ на деяких ринках) є найкращим вибором для більшості людей.

Головна причина цього - 3,6-дюймовий зовнішній екран із частотою оновлення 144 Гц. Він не тільки значно більший, ніж у конкурентів, але й дозволяє запускати на ньому будь-який додаток. Внутрішній 6,9-дюймовий дисплей із частотою оновлення 165 Гц також вражає, а складка практично непомітна.

Незважаючи на два екрани та шарнір, Razr 40 Ultra відчувається вражаюче міцним, а також має ступінь захисту IP52 від води та пилу. Додайте до цього солідний час автономної роботи та преміальний дизайн, і ви отримаєте відмінний складаний телефон.

Motorola Razr 40 Ultra/Razr+ (фото: Tech Advisor)

Samsung Galaxy S24+

Ціна: 42 299 гривень

Для багатьох людей S24 є золотою серединою в лінійці Samsung Galaxy S24. Хоча ви втрачаєте підтримку S Pen і Snapdragon 8 Gen 3, це все одно фантастичний телефон сам по собі.

Модель на Exynos 2400 все ще пропонує дуже хорошу продуктивність, особливо в поєднанні з високоякісним 6,7-дюймовим дисплеєм і преміальним дизайном. Камери хороші, а час автономної роботи відмінний.

Інші ключові функції S24 Ultra також є тут, включаючи корисні функції штучного інтелекту і чудові сім років оновлень програмного забезпечення.

Samsung Galaxy S24+ (фото: Tech Advisor)

iQOO 12

Ціна: 25 499 гривень

Смартфон iQOO 12 завоював репутацію одного з найпотужніших пристроїв на ринку завдяки поєднанню передових технічних характеристик, інноваційних технологій та високопродуктивного обладнання.

Одна з ключових особливостей iQOO 12 - це процесор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Цей чіпсет розроблений на основі передового 4-нм технологічного процесу, що забезпечує високу енергоефективність і продуктивність.

Процесор оснащений покращеним графічним ядром Adreno, що дозволяє запускати найвибагливіші ігри та додатки з високою частотою кадрів та без лагів.

iQOO 12 доступний з різними конфігураціями оперативної пам'яті, включаючи варіанти з 12 ГБ та 16 ГБ LPDDR5X. Цей обсяг оперативної пам'яті забезпечує миттєву багатозадачність та дозволяє тримати в пам'яті відразу кілька додатків, не впливаючи на продуктивність.

Потужність iQOO 12 підкріплюється великою батареєю та підтримкою швидкої зарядки. Акумулятор ємністю 5 000 мА/год забезпечує тривалий час автономної роботи навіть при інтенсивному використанні.

Крім того, смартфон підтримує надшвидку зарядку потужністю до 120 Вт, що дозволяє зарядити пристрій від 0 до 100 відсотків лише за 20 хвилин.

iQOO 12 (фото: India Today)