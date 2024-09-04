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5 недорогих телефонов на Android, которые ненамного хуже iPhone

Среда 04 сентября 2024 18:45
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5 недорогих телефонов на Android, которые ненамного хуже iPhone Смартфоны на базе Android, которые не уступают iPhone (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Павел Колесник

Поскольку цены на смартфоны продолжают расти, многие потребители ищут бюджетные альтернативы, которые предлагают премиальный опыт без высокой цены. В то время как iPhone остается символом статуса и передовых технологий, несколько телефонов Android на рынке предлагают аналогичные функции и производительность за меньшую стоимость.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает про 5 недорогих телефонов Android, которые могут составить конкуренцию флагманскому устройству Apple.

Google Pixel 6a

Цена: от 10 000 гривен

Google Pixel 6a предлагает оптимизированный опыт Android с регулярными обновлениями напрямую от Google, обеспечивая последние функции и патчи безопасности.

Имея цену значительно ниже последних моделей iPhone, Pixel 6a оснащен специально разработанным чипом Tensor от Google, который предлагает отличную производительность, особенно в таких задачах на основе искусственного интеллекта, как распознавание речи и фотография.

12,2-мегапиксельная задняя камера с двойным пикселем телефона может не соответствовать профессиональной камере iPhone, но она обеспечивает потрясающие фотографии с яркими цветами и впечатляющей производительностью при слабом освещении благодаря вычислительной фотографии от Google.

Ключевые особенности:

  • Дисплей OLED 6,1 дюйма
  • Процессор Google Tensor
  • 12,2-мегапиксельная задняя камера
  • Регулярные обновления программного обеспечения

5 недорогих телефонов на Android, которые ненамного хуже iPhone

Google Pixel 6a (фото: PhoneArena)

Samsung Galaxy A53 5G

Цена: 14 999 гривен

Samsung Galaxy A53 5G является еще одним сильным претендентом на рынке среднего ценового диапазона, предлагая плавный пользовательский опыт с его Super AMOLED дисплеем, который конкурирует с дисплеем Retina iPhone с точки зрения точности цветопередачи и яркости.

Телефон поддерживает подключение 5G, обеспечивая быструю скорость интернета, и оснащен универсальной системой с четырьмя камерами, которая включает основной датчик 64 Мп. Благодаря длительному времени автономной работы, расширяемой памяти и солидному качеству сборки Galaxy A53 5G обеспечивает отличное соотношение цены и качества.

Ключевые особенности:

  • 6,5-дюймовый Super AMOLED дисплей
  • Процессор Exynos 1280
  • Система с четырьмя камерами 64 Мп
  • Подключение 5G

5 недорогих телефонов на Android, которые ненамного хуже iPhone

Samsung Galaxy A53 5G (фото: Digital Trends)

OnePlus Nord 2T

Цена: от 10 000 гривен

OnePlus Nord 2T предлагает производительность уровня флагмана по доступной цене. Оснащенный чипсетом MediaTek Dimensity 1300, этот телефон обеспечивает быструю и плавную работу, особенно для игр и многозадачности.

Nord 2T оснащен основной камерой 50 Мп с оптической стабилизацией изображения, обеспечивая четкие и детальные фотографии даже в сложных условиях.

Его OxygenOS является чистым, почти стандартным опытом Android с полезными настройками, что делает его популярным выбором среди энтузиастов.

Ключевые особенности:

  • 6,43-дюймовый Fluid AMOLED дисплей
  • Процессор MediaTek Dimensity 1300
  • Основная камера 50 Мп с OIS
  • Быстрая зарядка 65 Вт

5 недорогих телефонов на Android, которые ненамного хуже iPhone

OnePlus Nord 2T (фото: Smartprix)

Motorola Moto G Stylus 5G (2023)

Цена: от 11 999 гривен

Для тех, кто ценит удобство стилуса, Motorola Moto G Stylus 5G предлагает эту функцию по доступной цене. Устройство оснащено процессором Snapdragon 480+, обеспечивающим достойную производительность для повседневных задач, и большим 6,8-дюймовым дисплеем, который идеально подходит для рисования или записи заметок.

Moto G Stylus 5G также включает 48-мегапиксельную камеру, которая снимает четкие и яркие фотографии. Благодаря доступной цене, поддержке 5G и встроенному стилусу, это сильная альтернатива более дорогим устройствам.

Ключевые особенности:

  • Дисплей Max Vision 6,8 дюйма
  • Процессор Snapdragon 480+
  • Основная камера 48 Мп
  • Встроенный стилус

5 недорогих телефонов на Android, которые ненамного хуже iPhone

Motorola Moto G Stylus 5G (2023) (фото: CNET)

Xiaomi Redmi Note 11 Pro

Цена: от 6 999 гривен

Xiaomi продолжает создавать волны на рынке бюджетных смартфонов, и Redmi Note 11 Pro является свидетельством его способности предлагать высококачественные телефоны по низким ценам.

Устройство оснащено основной камерой на 108 Мп, что является редкостью в этом ценовом диапазоне, предлагая потрясающую детализацию и яркие цвета. 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей является еще одной изюминкой, обеспечивая четкие и яркие визуальные эффекты, которые соперничают с более дорогими телефонами.

Благодаря большой батарее и быстрой зарядке 67 Вт Redmi Note 11 Pro гарантирует, что вы сможете оставаться на связи в течение всего дня, не беспокоясь о времени автономной работы.

Ключевые особенности:

  • 6,67-дюймовый AMOLED дисплей
  • Процессор Snapdragon 695
  • Основная камера 108 Мп
  • Быстрая зарядка 67 Вт

5 недорогих телефонов на Android, которые ненамного хуже iPhone

Xiaomi Redmi Note 11 Pro (фото: Mashable)

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При подготовке материала использовались следующие источники: Android Authority, GSMArena.com.

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