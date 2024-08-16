10 смартфонів з камерою найвищої якості до 10000 грн

Якщо ви шукаєте смартфон із якісною камерою в межах 10000 гривень, на ринку є кілька відмінних варіантів, які пропонують гарний баланс між продуктивністю та фотографічними можливостями.

POCO M6 Pro

POCO M6 Pro оснащений 50 МП основною камерою та 2 МП датчиком глибини, що дозволяє робити чіткі та деталізовані знімки при гарному освітленні.

Цей смартфон також має великий акумулятор на 5 000 мА/год та підтримує 18 Вт швидку зарядку, що забезпечує тривалий час роботи без необхідності частого підзаряджання. Екран із частотою оновлення 90 Гц додає плавності під час перегляду фото та відео.

POCO M6 Pro (фото: Notebookcheck)

Redmi 13C 4G

Цей смартфон від Xiaomi має 50 МП основну камеру, яка може похвалитися хорошими результатами при денному освітленні. Він працює на базі процесора MediaTek Helio G85, що забезпечує надійну продуктивність для повсякденних завдань.

Батарея на 5 000 мА/год підтримує тривале використання, а дисплей із частотою 90 Гц робить взаємодію з пристроєм більш плавним.

Redmi 13C 4G (фото: elektron)

TECNO Spark 20 C

TECNO Spark 20 C оснащений 50 МП основною камерою та має цікаві функції, такі як подвійний LED-спалах та підтримка HDR. Він також пропонує великий обсяг вбудованої пам'яті та можливість її розширення, що є плюсом для зберігання безлічі фотографій та відео.

Однак дисплей з роздільною здатністю 720p може бути не таким чітким як у конкурентів, що варто враховувати при виборі.

TECNO Spark 20 C (фото: MOYO)

Infinix Smart 8 HD

Цей бюджетний смартфон пропонує 13 МП основну камеру, яка, незважаючи на нижчу роздільну здатність порівняно з конкурентами, все ж таки здатна створювати гідні фотографії при достатньому освітленні.

Крім того, пристрій має батарею на 5 000 мА/год та 90 Гц дисплей, що робить його привабливим вибором для тих, хто шукає доступний пристрій із гарними основними функціями.

Infinix Smart 8 HD (фото: Zee Business)

itel P55 4G

itel P55 4G пропонує подвійну камеру з основним сенсором на 50 МП, що демонструє добрі результати в умовах денного світла.

Пристрій також відрізняється гарною продуктивністю для своєї ціни та гідним часом автономної роботи. Якщо ваш бюджет обмежений, цей смартфон може стати чудовим вибором.

itel P55 4G (фото: AliExpress)

Realme C55

Realme C55 має 64 МП основну камеру, що є однією з кращих пропозицій у ціновому сегменті. Камера чудово справляється з денними знімками, забезпечуючи високу деталізацію.

Крім того, смартфон оснащений 5 000 мА/год акумулятором зі швидкою зарядкою, що робить його хорошим варіантом для повсякденного використання.

Realme C55 (фото: 01net.com)

POCO C65

Цей смартфон має 50 МП основну камеру та додатковий 2 МП сенсор для покращеної глибини зображень.

POCO C65 пропонує гідну продуктивність та гарну якість знімків при природному освітленні. Пристрій також обладнано 5 000 мА/год акумулятором та дисплеєм з частотою оновлення 90 Гц.

POCO C65 (фото: Gadgets 360)

Itel P55 5G

Цей смартфон підтримує 5G та оснащений подвійною камерою з основним сенсором на 50 МП. Камера добре працює при денному світлі, що робить його чудовим вибором для тих, хто шукає пристрій з гарною камерою та підтримкою нових технологій у рамках бюджету.

Itel P55 5G (фото: GizArena)

Vivo Y02T

Vivo Y02T - ще один варіант із 13 МП основною камерою, яка демонструє хороші результати у різних умовах освітлення. Смартфон також відрізняється стильним дизайном та тривалим часом автономної роботи завдяки батареї на 5 000 мА/год.

Vivo Y02T

Samsung Galaxy A04

Samsung Galaxy A04 оснащений 50 МП основною камерою, яка надає добрі результати для своєї цінової категорії.

Пристрій також пропонує стабільну продуктивність та надійність, що характерно для бренду Samsung. Це робить його чудовим вибором для користувачів, які цінують якість.

Samsung Galaxy A04 (фото: MobMir)