5 найзручніших консолей для фанатів мобільних ігор

8BitDo Pro 2 Bluetooth Controller

8BitDo заслужила репутацію виробника універсальних геймпадів, які сумісні з різними системами - від Nintendo Switch до Raspberry Pi. Хоча модель Pro 2 вважається одним із найкращих контролерів для Switch, вона також чудово підходить для Android та iOS.

Перевага використання цих геймпадів з телефоном полягає в безкоштовному програмному забезпеченні 8BitDo, яке надає великі можливості налаштування кнопок - навіть більше, ніж на системі Nintendo.

Природно, завдяки Bluetooth цей геймпад легко перемикається між пристроями, що робить його вигідним придбанням для власників кількох портативних пристроїв (наприклад, Switch).

Плюси:

Зручний дизайн у стилі PlayStation

Надійне програмне забезпечення для налаштування

Доступний у різних кольорах

Мінуси:

Не компактний, краще переносити в чохлі

8BitDo Pro 2 Bluetooth Controller (фото: Engadget)

SteelSeries Stratus+

Хоча дизайн DualShock від PlayStation за роки набув безліч шанувальників, у багатьох людей Xbox-геймпад став стереотипним образом ігрового контролера (а також логотипом Discord).

Тож логічно, що для мобільного геймінгу існує більше варіантів із такою формою, і найкращі з них пропонує SteelSeries: Nimbus+ для пристроїв Apple і Stratus+ для пристроїв на базі Google (Android і Chromebook).

Ці два контролери, здебільшого, ідентичні. У них є плечові кнопки і тригери, ідентичний D-pad, а також міцні кріплення для телефона, що дають змогу зафіксувати пристрій зверху - кріплення автоматично затискає телефон. На відміну від затискачів від менш відомих виробників, кріплення SteelSeries для обох контролерів не створює труднощів під час встановлення телефону.

Плюси:

Більша кількість гравців звикли до контролерів у стилі Xbox

Обидва контролери оснащені надійними затискачами для телефона

Мінуси:

Потрібно купувати різні контролери залежно від використовуваної операційної системи

Контролер із прикріпленим затискачем стає громіздким

SteelSeries Stratus+ (фото: Engadget)

Razer Kishi Mobile Game Controller

Razer Kishi - це доступний варіант, у який легко вставити телефон. Прямий зв'язок через USB-C (або Lightning для iPhone) швидший, ніж з'єднання через Bluetooth.

Головні переваги Kishi - крім високої якості збірки від Razer - це можливість наскрізного заряджання, завдяки чому вам не потрібно від'єднувати контролер для заряджання телефона, а також компактний розмір, у який пристрій складається, коли ви його знімаєте.

Він менший, ніж контролери SteelSeries, що робить його ідеальним для перенесення в маленькій сумці.

Плюси:

Забезпечує пряме підключення до телефону замість використання Bluetooth

Компактно складається, коли не використовується

Мінуси:

Телефон із під'єднаним Kishi може здаватися громіздким

Razer Kishi Mobile Game Controller (фото: Engadget)

Backbone One Mobile Gaming Controller

Новий Backbone One схожий на Razer Kishi, але розроблений спеціально для пристроїв Apple, хоча і коштує дорожче (що пояснюється його новизною і тим, що компанія-виробник менша). У нього є кілька переваг перед пристроєм Razer: більш лаконічний дизайн і матова текстура.

Крім того, у нього є специфічні для Apple кнопки, які значно більші та зручніші для натискання, ніж кнопки на Kishi. А тепер, коли нові iPhone підтримують USB-C, один і той самий Backbone One можна використовувати як з iOS, так і з Android-смартфонами.

Плюси:

Приємне матове покриття

Мінуси:

Висока ціна

Backbone One Mobile Gaming Controller (фото: Engadget)

8Bitdo Zero 2 Bluetooth Gamepad

Якщо у вас великі руки, 8BitDo Zero 2, безумовно, не для вас - ваші кисті, найімовірніше, втомляться, якщо ви занадто довго гратимете з цим мініатюрним Bluetooth-контролером.

Але для всіх інших його варто розглянути хоча б тому, що він настільки малий, що його можна завжди носити з собою на випадок "геймерської надзвичайної ситуації".

Плюси:

Милий і крихітний

Йде з ремінцем для кріплення до сумки

Мінуси:

Занадто маленький для геймерів із великими руками

8Bitdo Zero 2 Bluetooth Gamepad (фото: Engadget)