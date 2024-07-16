Як вибрати правильний геймпад для вашого ПК або консолі

Вибір правильного геймпада для ПК або консолі може значно покращити ваш ігровий процес, забезпечуючи покращену ергономіку, більш високу точність управління та більш захоплюючий досвід. За такого великого вибору варіантів зробити правильний вибір може бути складно.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як правильно вибрати геймпад для вашого комп'ютера чи консолі, щоб покращити свій ігровий процес.

Основні моменти для вибору геймпаду

Сумісність

Перший крок - переконатися, що геймпад сумісний з вашою системою.

Деякі геймпади призначені спеціально для певних консолей, таких як PlayStation 5 або Xbox Series XS, тоді як інші забезпечують більш широку сумісність із ПК та кількома платформами. Перед покупкою завжди перевіряйте характеристики сумісності.

Ергономіка

Комфорт має вирішальне значення, особливо для тривалих ігрових сесій. Форма, розмір та вага геймпада повинні добре лягати у ваші руки. Ергономічні контролери допомагають зменшити втому і ризик повторюваних травм.

Якість складання

Довговічність - важливий чинник. Добре зроблений геймпад із високоякісних матеріалів витримає інтенсивні ігрові сесії та прослужить довше. Зверніть увагу на такі функції, як міцні кнопки, чуйні аналогові стики та надійне складання.

Розташування кнопок та налаштування

Розташування та функціональність кнопок можуть відрізнятися. Деякі геймпади пропонують додаткові програмовані кнопки, макети, що налаштовуються, і регульовані тригери, які можуть забезпечити конкурентну перевагу і персоналізований досвід.

Дротовий або бездротовий

Вирішіть, який геймпад вам більше подобається - дротовий чи бездротовий. Бездротові геймпади забезпечують більшу свободу руху, а дротові - більш стабільне з'єднання і позбавляють необхідності заряджання акумулятора.

Ціна

Геймпади доступні в широкому діапазоні цін від бюджетних варіантів до висококласних моделей. Визначте свій бюджет і знайдіть геймпад, який пропонує найкраще співвідношення ціни та якості, не жертвуючи важливими функціями.

Топові геймпади на ринку

Бездротовий геймпад Xbox

Ціна: 2 505 гривень

Бездротовий геймпад Xbox є чудовим вибором як для користувачів ПК, так і для власників Xbox.

Відомий своїм зручним дизайном, чудовою якістю складання та безшовною сумісністю з ПК на Windows, цей геймпад пропонує надійний та універсальний варіант. Він оснащений текстурованими рукоятками, чуйними стиками та гібридною хрестовиною для точного керування.

Цей геймпад Xbox є золотим стандартом геймпадів, пропонуючи зручний хват, чуйні кнопки та широку сумісність із різними пристроями.

Бездротовий геймпад Xbox

Бездротовий геймпад Sony DualSense

Ціна: 2 799 гривень

Контролер DualSense для PlayStation 5 - це революційний геймпад, який вводить тактильну віддачу та адаптивні тригери, забезпечуючи більш захоплюючий ігровий процес. Він також сумісний з ПК, хоча деякі функції можуть потребувати додаткового програмного забезпечення.

Завдяки своїй просунутій тактильній віддачі та адаптивним тригерам, DualSense пропонує неперевершені тактильні відчуття, які значно покращують ігровий процес.

Sony DualSense

Про-контролер Nintendo Switch

Ціна: 2 549 гривень

Для користувачів Nintendo Switch Pro Controller є відмінним вибором, пропонуючи традиційніший досвід використання геймпада в порівнянні з Joy-Cons. Він може похвалитися зручним дизайном, тривалим часом автономної роботи та точним керуванням.

Nintendo Switch Pro Controller

Logitech F310

Ціна: 1 399 гривень

Для тих, хто шукає бюджетний варіант, Logitech F310 - це надійний вибір. Він пропонує простий та зрозумілий дизайн зі звичним розташуванням кнопок та сумісний з більшістю комп'ютерних ігор.

Logitech F310 - це доступний і простий геймпад, який чудово справляється зі своїм завданням, що робить його ідеальним варіантом для казуальних гравців або тих, хто обмежений у бюджеті.

Logitech F310

Razer Wolverine Ultimate

Ціна: 5 000 гривень

Razer Wolverine Ultimate - це преміальний геймпад, розроблений для змагальних гравців. Він оснащений змінними стиками і хрестовинами, кнопками, що перепризначаються, і RGB-підсвічуванням. Його провідне підключення забезпечує нульову затримку, забезпечуючи чуйний ігровий процес.

Завдяки налаштованим компонентам і високопродуктивним функціям Razer Wolverine Ultimate є першокласним геймпадом для серйозних гравців.

Razer Wolverine Ultimate