5 самых удобных консолей для фанатов мобильных игр

8BitDo Pro 2 Bluetooth Controller

8BitDo заслужила репутацию производителя универсальных геймпадов, которые совместимы с различными системами - от Nintendo Switch до Raspberry Pi. Хотя модель Pro 2 считается одним из лучших контроллеров для Switch, она также отлично подходит для Android и iOS.

Преимущество использования этих геймпадов с телефоном заключается в бесплатном программном обеспечении 8BitDo, которое предоставляет обширные возможности настройки кнопок - даже больше, чем на системе Nintendo.

Естественно, благодаря Bluetooth этот геймпад легко переключается между устройствами, что делает его выгодным приобретением для владельцев нескольких портативных устройств (например, Switch).

Плюсы:

Удобный дизайн в стиле PlayStation

Надежное программное обеспечение для настройки

Доступен в разных цветах

Минусы:

Не компактный, лучше переносить в чехле

8BitDo Pro 2 Bluetooth Controller (фото: Engadget)

SteelSeries Stratus+

Хотя дизайн DualShock от PlayStation за годы приобрел множество поклонников, у многих людей Xbox-геймпад стал стереотипным образом игрового контроллера (а также логотипом Discord).

Поэтому логично, что для мобильного гейминга существует больше вариантов с такой формой, и лучшие из них предлагает SteelSeries: Nimbus+ для устройств Apple и Stratus+ для устройств на базе Google (Android и Chromebook).

Эти два контроллера, по большей части, идентичны. У них есть плечевые кнопки и триггеры, идентичный D-pad, а также прочные крепления для телефона, позволяющие зафиксировать устройство сверху - крепление автоматически зажимает телефон. В отличие от зажимов от менее известных производителей, крепление SteelSeries для обоих контроллеров не создает трудностей при установке телефона.

Плюсы:

Большее количество игроков привыкли к контроллерам в стиле Xbox

Оба контроллера оснащены надежными зажимами для телефона

Минусы:

Требуется покупать разные контроллеры в зависимости от используемой операционной системы

Контроллер с прикрепленным зажимом становится громоздким

SteelSeries Stratus+ (фото: Engadget)

Razer Kishi Mobile Game Controller

Razer Kishi - это доступный вариант, в который легко вставить телефон. Прямая связь через USB-C (или Lightning для iPhone) быстрее, чем соединение по Bluetooth.

Главные преимущества Kishi - помимо высокого качества сборки от Razer - это возможность сквозной зарядки, благодаря чему вам не нужно отсоединять контроллер для зарядки телефона, а также компактный размер, в который устройство складывается, когда вы его снимаете.

Оно меньше, чем контроллеры SteelSeries, что делает его идеальным для переноски в маленькой сумке.

Плюсы:

Обеспечивает прямое подключение к телефону вместо использования Bluetooth

Компактно складывается, когда не используется

Минусы:

Телефон с подключенным Kishi может казаться громоздким

Razer Kishi Mobile Game Controller (фото: Engadget)

Backbone One Mobile Gaming Controller

Новый Backbone One похож на Razer Kishi, но разработан специально для устройств Apple, хотя и стоит дороже (что объясняется его новизной и тем, что компания-производитель меньше). У него есть несколько преимуществ перед устройством Razer: более лаконичный дизайн и матовая текстура.

Кроме того, у него есть специфичные для Apple кнопки, которые значительно больше и удобнее для нажатия, чем кнопки на Kishi. А теперь, когда новые iPhone поддерживают USB-C, один и тот же Backbone One можно использовать как с iOS, так и с Android-смартфонами.

Плюсы:

Приятное матовое покрытие

Минусы:

Высокая цена

Backbone One Mobile Gaming Controller (фото: Engadget)

8Bitdo Zero 2 Bluetooth Gamepad

Если у вас большие руки, 8BitDo Zero 2 определенно не для вас - ваши кисти, скорее всего, устанут, если вы будете слишком долго играть с этим миниатюрным Bluetooth-контроллером.

Но для всех остальных его стоит рассмотреть хотя бы потому, что он настолько мал, что его можно всегда носить с собой на случай "геймерской чрезвычайной ситуации".

Плюсы:

Милый и крошечный

Идет с ремешком для крепления к сумке

Минусы:

Слишком маленький для геймеров с большими руками

8Bitdo Zero 2 Bluetooth Gamepad (фото: Engadget)