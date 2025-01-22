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5 самых удобных консолей для фанатов мобильных игр

5 портативных консолей для геймеров (фото: Freepik)
Автор: Павел Колесник

Мобильный гейминг становится все популярнее, и найти удобное устройство для игр - задача, которая волнует многих. Современные игровые консоли предлагают множество функций, от удобной эргономики до возможности играть на ходу.

Про 5 самых комфортных и продуманных консолей, которые идеально подойдут для фанатов мобильных игр, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на блог о технологиях Engadget.

8BitDo Pro 2 Bluetooth Controller 

8BitDo заслужила репутацию производителя универсальных геймпадов, которые совместимы с различными системами - от Nintendo Switch до Raspberry Pi. Хотя модель Pro 2 считается одним из лучших контроллеров для Switch, она также отлично подходит для Android и iOS.  

Преимущество использования этих геймпадов с телефоном заключается в бесплатном программном обеспечении 8BitDo, которое предоставляет обширные возможности настройки кнопок - даже больше, чем на системе Nintendo.  

Естественно, благодаря Bluetooth этот геймпад легко переключается между устройствами, что делает его выгодным приобретением для владельцев нескольких портативных устройств (например, Switch). 

Плюсы: 

  • Удобный дизайн в стиле PlayStation 
  • Надежное программное обеспечение для настройки 
  • Доступен в разных цветах 

Минусы: 

  • Не компактный, лучше переносить в чехле 

8BitDo Pro 2 Bluetooth Controller (фото: Engadget)

SteelSeries Stratus+ 

Хотя дизайн DualShock от PlayStation за годы приобрел множество поклонников, у многих людей Xbox-геймпад стал стереотипным образом игрового контроллера (а также логотипом Discord).  

Поэтому логично, что для мобильного гейминга существует больше вариантов с такой формой, и лучшие из них предлагает SteelSeries: Nimbus+ для устройств Apple и Stratus+ для устройств на базе Google (Android и Chromebook). 

Эти два контроллера, по большей части, идентичны. У них есть плечевые кнопки и триггеры, идентичный D-pad, а также прочные крепления для телефона, позволяющие зафиксировать устройство сверху - крепление автоматически зажимает телефон. В отличие от зажимов от менее известных производителей, крепление SteelSeries для обоих контроллеров не создает трудностей при установке телефона. 

Плюсы: 

  • Большее количество игроков привыкли к контроллерам в стиле Xbox 
  • Оба контроллера оснащены надежными зажимами для телефона 

Минусы: 

  • Требуется покупать разные контроллеры в зависимости от используемой операционной системы 
  • Контроллер с прикрепленным зажимом становится громоздким 

SteelSeries Stratus+ (фото: Engadget)

Razer Kishi Mobile Game Controller 

Razer Kishi - это доступный вариант, в который легко вставить телефон. Прямая связь через USB-C (или Lightning для iPhone) быстрее, чем соединение по Bluetooth. 

Главные преимущества Kishi - помимо высокого качества сборки от Razer - это возможность сквозной зарядки, благодаря чему вам не нужно отсоединять контроллер для зарядки телефона, а также компактный размер, в который устройство складывается, когда вы его снимаете. 

 Оно меньше, чем контроллеры SteelSeries, что делает его идеальным для переноски в маленькой сумке. 

Плюсы: 

  • Обеспечивает прямое подключение к телефону вместо использования Bluetooth 
  • Компактно складывается, когда не используется 

Минусы: 

  • Телефон с подключенным Kishi может казаться громоздким 

Razer Kishi Mobile Game Controller (фото: Engadget)

Backbone One Mobile Gaming Controller 

Новый Backbone One похож на Razer Kishi, но разработан специально для устройств Apple, хотя и стоит дороже (что объясняется его новизной и тем, что компания-производитель меньше). У него есть несколько преимуществ перед устройством Razer: более лаконичный дизайн и матовая текстура.  

Кроме того, у него есть специфичные для Apple кнопки, которые значительно больше и удобнее для нажатия, чем кнопки на Kishi. А теперь, когда новые iPhone поддерживают USB-C, один и тот же Backbone One можно использовать как с iOS, так и с Android-смартфонами. 

Плюсы: 

  • Приятное матовое покрытие 

Минусы: 

  • Высокая цена 

Backbone One Mobile Gaming Controller (фото: Engadget)

8Bitdo Zero 2 Bluetooth Gamepad 

Если у вас большие руки, 8BitDo Zero 2 определенно не для вас - ваши кисти, скорее всего, устанут, если вы будете слишком долго играть с этим миниатюрным Bluetooth-контроллером.  

Но для всех остальных его стоит рассмотреть хотя бы потому, что он настолько мал, что его можно всегда носить с собой на случай "геймерской чрезвычайной ситуации".  

Плюсы: 

  • Милый и крошечный 
  • Идет с ремешком для крепления к сумке 

Минусы: 

  • Слишком маленький для геймеров с большими руками 

8Bitdo Zero 2 Bluetooth Gamepad (фото: Engadget)

Раньше мы писали про 12 самых популярных игр на консоли Nintendo Switch.

А еще у нас есть материал о том, как выбрать правильный геймпад для вашего ПК или консоли.

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