Затягнуть на години. 12 найпопулярніших ігор на консолі Nintendo Switch

Cocoon

Cocoon - дебютна гра студії Geometric Interactive, заснованої колишніми співробітниками Playdead. Гравець керує жуком, який досліджує загадкові світи, ув'язнені всередині куль, що також відкривають нові здібності та дають змогу переміщатися між світами.

Просте управління (аналоговий джойстик і одна кнопка) поєднується з високою складністю головоломок, створюваною оточенням. Відсутність діалогів і навчання нагадує такі ігри, як Tunic і Hyper Light Drifter.

Гра пропонує обмежену кількість механік, які ретельно перероблені та креативно реалізовані. Проходження займає близько семи годин і залишає яскраві враження, завдяки чому Cocoon вважається однією з найбільш незабутніх ігор десятиліття.

Cocoon (фото: Engadget)

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

The Legend of Zelda: Breath of the Wild - це найбільший крок уперед у серії з часів Ocarina of Time і одна з найкращих ігор останнього десятиліття. Вона поєднує сучасний ігровий процес із відкритим світом, пропонуючи ідеально збалансовану складність.

У грі є крафт, зброя, що руйнується, безліч активностей і ніжна історія, яку гравці відкривають самі. Навіть без доповнень DLC гра надає величезну кількість контенту і випробувань для геймерів будь-якого рівня.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild (фото: Engadget)

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - пряме продовження культової Breath of the Wild, яке значно розвиває ідеї оригіналу. Гравцям знову доведеться досліджувати Хайрул з його десятками святилищ і завданнями, а також вирушити в новий підземний і загадковий небесний світ із ширяючими островами.

Гра привносить унікальні випробування і нові небезпеки, а також свіжі здібності Лінка, включно з Ультрарукою, що дає змогу будувати практичні та креативні конструкції.

Tears of the Kingdom розширює все, що зробило Breath of the Wild видатною, виводячи ігровий досвід на абсолютно новий рівень.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (фото: Engadget)

Animal Crossings New Horizons

Animal Crossing: New Horizons - найкраща частина серії, що пропонує спрощений геймплей і масу мотивації для формування ідеальної острівної спільноти.

Барвиста графіка, затишний звуковий дизайн і можливість персоналізувати віртуальний будинок створюють розслаблюючу атмосферу, яка ідеально підходить для втечі від реальності. Ця гра стала еталоном для жанру, поєднуючи комфорт і креативність.

Animal Crossings New Horizons (фото: Engadget)

Super Mario Bros. Wonder

Super Mario Bros. Wonder - свіжий погляд на класичні платформери з бічною прокруткою. Гра тішить яскравою графікою, плавним геймплеєм та інноваційною механікою з Wonder Seeds and Flowers, які трансформують рівні та персонажів, додаючи несподівані елементи.

Локальний і мережевий мультиплеєр роблять гру доступною і захопливою для всіх гравців, створюючи незабутній ігровий досвід.

Super Mario Bros. Wonder (фото: Engadget)

Super Mario Odyssey

Super Mario Odyssey - це еволюція класичного ігрового процесу Mario, відточеного за два десятиліття. Гра пропонує сучасні зручності, як-от карти та швидке переміщення, а нове доповнення у вигляді Cappy, капелюха, який краде сили ворогів, додає свіжості та гумору у звичні трюки Маріо.

Основні елементи гри - розгадування головоломок, пошуки предметів і дослідження рівнів - як і раніше створюють масу задоволення, роблячи Odyssey захопливою пригодою.

Super Mario Odyssey (фото: Engadget)

Bayonetta 3

Bayonetta 3 - яскравий і абсурдний екшен, що підсилює всі найкращі риси серії. Стильні бої, незвичайні трансформації, як-от перетворення на пекельний поїзд або гігантську павукоподібну істоту, та унікальне відчуття Bayonetta 3 роблять гру такою, що запам'ятовується.

Третя частина демонструє, що, незважаючи на збільшену дивність, серія зберігає задовольняючий і динамічний геймплей.

Bayonetta 3 (фото: Engadget)

Hollow Knight

Hollow Knight - це 2D-екшен-пригодницька гра в стилі Metroidvania, яка стала несподіваним хітом і перевершила очікування гравців. Дія розгортається в похмурому і великому світі, сповненому таємниць, де історія передається через атмосферу і оточення без використання діалогів.

Гра має ідеальну криву складності: ви почнете з почуттям безпорадності, але поступово освоюватимете нові навички та здібності.

Механіки, як-от необхідність повернення за ресурсами після смерті, додають напруженості, а яскраві NPC і вороги додають похмурій атмосфері легкості та гумору. Поєднання чудової анімації, захопливого геймплею і доступної ціни робить Hollow Knight обов'язковою для всіх любителів жанру.

Hollow Knight (фото: Engadget)

Paranormasight

Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo - це візуальна новела, що ідеально підходить для любителів японської культури, заплутаних сюжетів і напруженої взаємодії з грою.

В основі історії лежать дев'ять японських народних оповідей, духів і прокльонів, які переплітаються в захопливу розповідь. Гравцям належить керувати кількома персонажами, повертатися до вже пройдених сюжетних ліній і знаходити підказки, щоб розгадати таємниці.

Унікальний візуальний стиль, що нагадує старі японські телевізори, і драматичні протистояння між носіями проклять створюють атмосферу аніме в дусі японської версії "Сутінкової зони". Гра завершується розумним фіналом, залишаючи надію на продовження.

Paranormasight (фото: Engadget)

Astral Chain

Сюжет розгортається в майбутньому, де світ атакують істоти з іншого виміру. Гравець керує офіцером спеціального загону, здатним приручати цих істот, перетворюючи їх на Легіони для допомоги в бою і вирішенні завдань.

Ігровий процес поєднує детективну роботу, головоломки і битви, де управління головним героєм і Легіоном відбувається одночасно. Бої з хвилями ворогів і складними босами доповнюються використанням Легіонів для дослідження і переміщення.

Незважаючи на шаблонний сюжет з аніме-тропами, 20-годинна кампанія і фінальний контент роблять гру захопливою і такою, що запам'ятовується.

Astral Chain (фото: Engadget)

Pentiment

Pentiment - це 2D-пригодницький роман, дія якого розгортається в Баварії XVI століття. Ви граєте за Андреаса Малера, молодого художника, втягнутого в розслідування вбивства на тлі роботи над шедевром.

Гра вирізняється своїм художнім оформленням, що нагадує середньовічний рукопис, і видатним написанням, яке поєднує теплоту та їдкість.

Спочатку гра здається детективом, але поступово перетворюється на глибокий роздум про природу історії, влади, спільноти та істини. Pentiment підриває популярне твердження, що "ваш вибір має значення", запропонувавши унікальний підхід до створення значущих рішень.

Це одна з найкращих ігор Microsoft для Xbox, тепер доступна і на Switch, і являє собою імпровізацію на тему "Ім'я троянди" Умберто Еко.

Pentiment (фото: Engadget)

Hades Limited Edition

Hades - екшн-RPG від розробників Bastion, Transistor і Pyre. Ви граєте за Загрея, сина Аїда, який намагається втекти з підземного світу, б'ючись із демонами і міні-босами на кожному рівні. Гра пропонує "благодіяння" від різних божеств, як-от Зевс і Афродіта, які посилюють ваші атаки.

Як гра в жанрі "roguelike", Hades генерує нові рівні під час кожного запуску, і кожне проходження приносить нові можливості завдяки збереженню поліпшень і доступу до нової зброї.

Спочатку гра приваблювала своїм ігровим процесом, але в міру розвитку ставала все більш насиченою, пропонуючи безліч персонажів і навіть елементи романтики.

Hades Limited Edition (фото: Engadget)