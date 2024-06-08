5 найстильніших довгошерстих порід собак

Довгошерсті породи собак вражають своєю різноманітністю, від елегантної коллі до спритної хорт. Одні вимагають постійного догляду і частого грумінгу, інші практично не завдають клопоту і навіть можуть бути гіпоалергенними.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало список із 5 найстильніших собак з довгою шерстю, які можуть стати відмінними компаньйонами.

Типи довгої вовни у собак

Коли йдеться про довгу шерсть у собак, можна виділити кілька типів:

Шовковиста : блискуча і гладка, буває одношаровою або двошаровою.

: блискуча і гладка, буває одношаровою або двошаровою. Подвійна : з м'яким, пухнастим підшерстком та довгим, густим зовнішнім шаром.

: з м'яким, пухнастим підшерстком та довгим, густим зовнішнім шаром. Кучерява (хвиляста) : може бути туго завитою, злегка хвилястою і часто гіпоалергенною.

: може бути туго завитою, злегка хвилястою і часто гіпоалергенною. Дротова: більш жорстка, нагадує волосся, а не хутро.

Деякі вважають довгою будь-яку вовну, яка довша за коротку вовну лабрадора-ретрівера, інші вважають, що довга вовна - це щось на кшталт локонів Рапунцель. Загалом довгою вважається шерсть, яка перевищує 5 сантиметрів.

Афганський хорт

висота 65-70 см

вага 22-27 кг

характер незалежний та гордий

рівень активності коливається від помірного до високого

низький фактор линяння

тривалість життя 12-18 років

Цуценята афганських хортів мають коротку кучеряву вовну, яка з віком перетворюється на довгі, шовковисті пасма.

Американський клуб собак попереджає, що важливо ніколи не розчісувати суху шерсть цих собак. Використовуйте розпилювач із водою, змішаною з кондиціонером для собак, перед щоденним розчісуванням або купайте собаку кілька разів на тиждень перед доглядом за шерстю.

Якщо плануєте завести такого вихованця, варто звернутися до перевіреного заводчика для рекомендацій щодо вибору собаки. Також краще заздалегідь почитати про породу та її особливості і навіть підготувати питання заводчику.

Афганський хорт (фото: Вікіпедія)

Барбет (французька водяна собака)

висота 48-65 см

вага 16-30 кг

характер веселий і невгамовний

помірний рівень активності

не схильний до алергії та не линяє

тривалість життя 12-14 років

Цей собака має густу, довгу і хвилясту вовну. Собачий клуб Америки радить розчісувати шерсть цієї породи частіше, щоб уникнути сплутування.

Шерсть барбета можна підстригати до довжини 8-12 см у випрямленому вигляді. Щоб локони після стрижки закрутилися, як були, варто акуратно намочити їх водою.

Барбети на міжнародній виставці собак у Катовіце (фото: Вікіпедія)

Бріар

висота 56-70 см

вага 25-45 кг

характер милий, із захисними інстинктами

високий рівень активності

невисокий рівень линяння

тривалість життя 10-12 років

Це французька вівчарка породи пастухів із досить довгою, хвилястою та злегка грубою вовною. За оцінками собачого клубу Америки, на догляд за таким вихованцем потрібно не менше двох годин на тиждень.

Незважаючи на те, що ця порода собак не сильно линяє, і на їх шерсті не накопичується багато бруду, необхідно все ж стежити за зовнішнім виглядом собаки. Крім цього, варто виділити щоденний час для чищення зубів та догляду за ними.

Французька вівчарка Бріар (фото: Вікіпедія)

Бергамська вівчарка

висота 56-61 см

вага 26-38 кг

характер м'який, при цьому незалежний

невисокий рівень активності

практично не линяє

тривалість життя 13-15 років

Бергамська вівчарка (Бергамаско) - спокійна вівчарська порода, виведена для виживання в суворих умовах італійських Альп. Завдяки вовні пес може регулювати температуру тіла залежно від погодних умов. Тому таких вихованців ніколи не слід стригти коротко, і тим паче збривати шерсть.

У бергамських вівчарок три типи вовни: собача, козяча та вовняна. Коли з'являється козяча і шерстяна вовна (близько одного року), вам потрібно буде вручну розділити шерсть на "локони", що схожі на звичайні дреди.

Далі вам залишиться лише підтримувати зовнішній вигляд собаки зі зростанням вовняного покриву.

Бергамаско, італійська порода вівчарських собак (фото: Вікіпедія)

Довгошерстий коллі

висота 56-66 см

вага 22-34 кг

спортивний та активний, характер відданий

рівень активності коливається від помірного до високого

присутня сезонна линяння

тривалість життя 12-14 років

Довгошерстий (або жорсткошерстий) коллі - це порода пастухів, виведена у Великій Британії.

Навіть у сучасному світі деякі види коллі продовжують використовуватися при випасі великої рогатої худоби та овець. Інші ж є більш домашніми та заводяться як компаньйони.

Хоча вони не линяють, зміна сезонів заповнить ваш будинок більшою кількістю шерсті, ніж ви звикли. Такого вихованця доведеться розчісувати приблизно раз на тиждень.

Довгошерсті коллі різних забарвлень, зліва направо: блю-мерль, соболиний, триколірний