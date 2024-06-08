5 самых стильных длинношерстных пород собак

Длинношерстные породы собак поражают своим разнообразием, от элегантной колли до шустрой борзой. Одни требуют постоянного ухода и частого груминга, другие же практически не доставляют хлопот и даже могут быть гипоаллергенными.

РБК-Украина (проект Styler) собрало список из 5 самых стильных собак с длинной шерстью, которые могут стать отличными компаньонами.

Типы длинной шерсти у собак

Когда речь идет о длинной шерсти у собак, можно выделить несколько типов:

Шелковистая : блестящая и гладкая, бывает однослойной или двухслойной.

: блестящая и гладкая, бывает однослойной или двухслойной. Двойная : с мягким, пушистым подшерстком и длинным, густым внешним слоем.

: с мягким, пушистым подшерстком и длинным, густым внешним слоем. Кудрявая (волнистая) : может быть туго завитой, слегка волнистой и часто гипоаллергенная.

: может быть туго завитой, слегка волнистой и часто гипоаллергенная. Проволочная: более жесткая, напоминает волосы, а не мех.

Некоторые считают длинной любую шерсть, которая длиннее короткой шерсти лабрадора-ретривера, другие полагают, что длинная шерсть - это что-то наподобие локонов Рапунцель. В целом, длинной считается шерсть, которая превышает 5 сантиметров.

Афганская борзая

высота 65-70 см

вес 22-27 кг

характер независимый и гордый

уровень активности колеблется от умеренного до высокого

низкий фактор линьки

продолжительность жизни 12-18 лет

Щенки афганских борзых имеют короткую вьющуюся шерсть, которая с возрастом превращается в длинные, шелковистые пряди.

Американский клуб собак предупреждает, что важно никогда не расчесывать сухую шерсть этих собак. Используйте распылитель с водой, смешанной с кондиционером для собак, перед ежедневным расчесыванием или купайте собаку несколько раз в неделю перед уходом за шерстью.

Если планируете завести такого питомца, стоит обратится к проверенному заводчику для рекомендаций выбору собаки. Так же стоит заранее почитать о породе и ее особенностях и даже подготовить вопросы заводчику.

Афганская борзая (фото: Википедия)

Барбет (французская водяная собака)

высота 48-65 см

вес 16-30 кг

характер веселый и неугомонный

умеренный уровень активности

не склонен к аллергии и не линяет

продолжительность жизни 12-14 лет

Эта собака имеет густую, длинную и волнистую шерсть. Собачий клуб Америки рекомендует расчёсывать шерсть этой породы почаще, чтобы избежать спутывания.

Шерсть барбета можно подстригать до длины 8-12 см в выпрямленном виде. Чтобы локоны после стрижки закрутились обратно, стоит аккуратно намочить их водой.

Барбеты на международной выставке собак в Катовице (фото: Википедия)

Бриар

высота 56-70 см

вес 25-45 кг

характер милый, с защитными инстинктами

высокий уровень активности

невысокий уровень линьки

продолжительность жизни 10-12 лет

Это французская овчарка породы пастушьих с достаточно длинной, волнистой и слегка грубой шерстью. По оценкам собачьего клуба Америки, на уход за таким питомцем потребуется не менее двух часов в неделю.

Несмотря на то, что эта порода собак не сильно линяет, и на их шерсти не накапливается много грязи, необходимо все же следить за внешним видом собаки. Кроме этого, стоит выделить ежедневное время для чистки зубов и уходом за ними.

Французская овчарка Бриар (фото: Википедия)

Бергамская овчарка

высота 56-61 см

вес 26-38 кг

характер мягкий, при этом независимый

невысокий уровень активности

практически не линяет

продолжительность жизни 13-15 лет

Бергамская овчарка (Бергамаско) - спокойная пастушья порода, выведенная для выживания в суровых условиях итальянских Альп. Благодаря своей шерсти пес может регулировать температуру тела в зависимости от погодных условий. Поэтому таких питомцев никогда не следует коротко стричь или сбривать шерсть.

У бергамских овчарок три типа шерсти: собачья, козья и шерстяная. Когда появляется козья и шерстяная шерсть (около одного года), вам нужно будет вручную разделить шерсть на "локоны", что похожи на обычные дреды.

Дальше вам останется только поддерживать внешний вид собаки по мере роста шерстяного покрова.

Бергамаско, итальянская порода пастушьих собак (фото: Википедия)

Длинношерстный колли

высота 56-66 см

вес 22-34 кг

спортивный и активный, характер преданный

уровень активности колеблется от умеренного до высокого

присутствует сезонная линька

продолжительность жизни 12-14 лет

Длинношерстный (или жесткошерстный) колли - это порода пастушьих собак, выведенная в Великобритании.

Даже в современном мире некоторые виды колли продолжают использоваться при выпасе крупного рогатого скота и овец. Другие же являются более домашними и заводятся в качестве компаньонов.

Хотя они не линяют, смена сезонов заполнит ваш дом большим количеством шерсти, чем вы привыкли. Такого питомца придется расчесывать примерно раз в неделю.

Длинношерстные колли разных окрасов, слева направо: блю-мерль, соболиный, трехцветный