5 найшкідливіших для здоров'я місць у спортзалі, які "кишать" бактеріями

Фітнес-клуби можуть бути розсадником мікробів. Експерти назвали найзабрудненіші місця у спортзалі, які буквально "кишать" бактеріями та можуть становити небезпеку для здоров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Aaptiv .

Килимки для тренування

Дослідник охорони здоров’я та безпеки Кейтлін Хофф розповів, що килимки часто ігноруються під час прибирання, і ними користується багато різних людей.

Тренажерний килимок може бути одним із найбільш заповнених мікробами елементів обладнання в тренажерному залі через матеріал. Килимки сильно просочуються потом різних людей та містить багато мікробів.

Відомо, що піт може містити бактерії, зокрема Staphylococcus aureus. Приблизно кожна третя людина має стафілокок у своїх системах організму. Він зазвичай не є загрозливою проблемою, якщо він не контактує з пошкодженою шкірою.

Часте очищення килимка засобами може не позбутися всіх поглинених мікробів.

Душ

Якщо після тренування ви плануєте прийняти душ, то варто брати з собою капці, адже на підлозі душових повзають мікроби. Тепле вологе середовище створює ідеальне місце для росту бактерій.

Варто завжди носити захисне взуття та рушник, якщо відвідуєте парну чи сауну. Крім того, будьте обережні, торкаючись частин душу руками.

Раковини

Раковини у тренажерних залах насправді є найшкідливішими місцями у всьому спортзалі. Ручки змішувачів є розсадником бактерій, грибків і вірусів.

57 % мікробів, розташованих на крані раковини спортзалу, містять грамнегативні бактерії, які шкідливі для людини. Ці мікроби можуть викликати такі захворювання, як пневмонія та менінгіт.

Намагайтеся не використовувати раковини і замість цього візьміть з собою антибактеріальний гель для рук. Це знижує ризик контакту з елементами раковини, а також позбавляє руки від шкідливих бактерій.

Тренажери

Різноманітні мікроби є на всіх тренажерах, адже обладнання не завжди миють. Наступного разу, коли ви захочете використовувати обтяження або будь-який кардіотренажер, протріть його до та після. Таким чином ви гарантуєте собі безпечне тренування.

Спортивні сумки

В темних, теплих і вологих місцях можуть рости як грибкові, так і бактеріальні мікроби. Свербіж ніг та тіла може виникнути через неправильне поводження з одягом і взуттям у спортивній сумці.

Краще взяти із собою запасний мішок для брудного одягу після тренування, а коли прийдете додому, чим швидше виперіть його. Також слід змінити шкарпетки і провітрити взуття після тренування.