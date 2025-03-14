5 шкідливих звичок у спортзалі, від яких потрібно відмовитися прямо зараз

Певні звички у спортзалах можуть значно знизити ефективність тренувань і навіть призвести до травм. Тому варто знати, як забезпечити собі безпечне та результативне заняття спортом.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Aaptiv .

У вас негативне мислення

Хоча тренування здебільшого стосується тіла, але все починається з розуму. Якщо ви негативно ставитеся до вправ або вам не подобається фітнес, швидше за все, ви не зможете повністю розкрити свій потенціал.

Тренер і дієтолог Кетлін Троттер розповіла, що для багатьох людей найгіршим є негативне мислення, включно з виправданнями.

"Деякі люди можуть сказати: "О, я не можу виконати все своє тренування сьогодні, тому я втомлений і у мене немає часу". Робити щось завжди краще, ніж нічого. Ви можете зробити так багато за такий короткий проміжок часу, як-от тренування HIIT та інтервальні, навіть якщо у вас є лише 20 хвилин", - розповіла вона.

Ще одна модель негативного мислення - це вважати, що потрібно фізично бути в тренажерному залі, щоб тренуватися. Однак, багато ефективних вправ можна зробити і вдома.

Занадто багато користуєтесь телефоном

Фітнес-додатки є невід’ємною частиною тренувань багатьох людей, але телефони слід використовувати в спортзалі як інструменти, а не як відволікання.

Надсилання текстових повідомлень або перевірка електронної пошти під час перебування на тренажері або біговій доріжці також шкідливі. Коли ви відволікаєтеся на телефон, ви навряд чи зосередитеся на тренуванні. Таким чином, у вас менше шансів змінити своє тіло.

Щоб запобігти перевірці свого пристрою, можна вимкнути сповіщення або вимкнути звук вхідних дзвінків. Якщо ви вмикаїте музику на телефоні, щоб підтримувати мотивацію, це одне. Але переконайтеся, що ви використовуєте лише програми, які безпосередньо пов’язані з вашим тренуванням.

Ви занадто товариські в спортзалі

Мати товариша по тренуванням - це чудовий спосіб залишатися активними. Але якщо ви витрачаєте занадто багато часу на спілкування з друзями чи партнером у спортзалі, то це погано.

Щоб переконатися, що ваші соціальні аспекти залишаються під контролем, спробуйте записатись на заняття з фітнесу, де мало можливостей поговорити.

Якщо ви з другом віддаєте перевагу самостійному виконанню вправ у спортзалі, спробуйте послухати музику. Ви можете спланувати випити кави після того, як потренуєтесь, щоб обговорити все.

Погано харчуєтесь після тренування

Часто люди після інтенсивного тренування забувають правильно харчуватись.

Тіло змінюється після того, як ви виходите з тренажерного залу. Приблизно через 45 хвилин після серйозного тренування варто з’їсти суміш корисних вуглеводів і білка, щоб зарядити організм енергією.

Не їсте пропорційно тренуванню

Надзвичайно важливо не поживати більше калорій, ніж потрібно вашому організму, особливо якщо тренування не було надінтенсивним.

Натомість спробуйте з’їсти перекус, який відповідає кількості спалених калорій. Якщо ви можете запланувати тренування до обіду чи вечері, це буде корисно, оскільки приблизно в цей час ви їсте ситну їжу.

"Людям, яким доводиться тренуватися вдень, я пропоную взяти обід і з’їсти лише дві третини. Потім з’їжте решту обіду після тренування", - радить Кетлін Троттер.

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