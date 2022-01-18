Ржавеют в саду и ждут реставрации: обнаружена свалка ретроавтомобилей

В Великобритании в частном поместье обнаружена свалка ретроавтомобилей. Среди них есть редкие экземпляры, но все машины требуют реставрации.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на YouTube-канал The Late Brake Show.

В городе Кардифф, Уэльс, в саду частного дома обнаружили то ли коллекцию, то ли свалку ретроавтомобилей. Второе определение подходит находке куда лучше, ведь все машины находятся в плачевном состоянии из-за долгого пребывания под открытым небом.

Среди ржавеющих в саду автомобилей есть классические спорткары Porsche (моделей 912 и 924 Turbo), легендарная Lancia Delta, миниатюрные родстеры Fiat 124 Spider и Mazda MX-5 первого поколения. Также присутствуют несколько классических моделей BMW и Mercedes-Benz.

Владелец машин приобретал их в свое время в исправном техническом состоянии, но затем из-за проблем со здоровьем перестал ухаживать за своей коллекцией. Автомобили долгие годы ржавели под открытым небом - и теперь превратились, по большому счету, в металлолом.

Впрочем, раритеты еще можно спасти. Владелец машин намерен в ближайшее время выставить их на продажу, поэтому есть надежда, что найдутся энтузиасты, которые вложат деньги и время, чтобы поставить классические машины на ход.

Напомним, в США на автомагазин, заплативший бывшему работнику тачкой монет, подали в суд.