Перші електромобілі в Україні з'явились ще 100 років тому! Ось як вони виглядали (фото і відео)

Перший електрокар на території України з'явився ще у 1895 році в Одесі. Вже на початку ХХ століття у місті було кілька власників такого транспорту.

Якими були перші електрокари в Україні

"Цього разу на засіданні Історичного Автоклубу ми досліджували появу електромобілів на території України. 10 (22) жовтня 1895 року - перше згадування у газеті "Одесские новости" про появу електричного екіпажу", - пише Омельницький.

Моделі перших електрокарів досліднику поки не вдалося встановити. Втім відомо, що у 1911 році одесит І.Л. Канельський отримав номерні знаки та право керування на власний електричний екіпаж. Він купив американський Waverley Type 21/22.

І.Л. Канельський на власному електромобілі Waverley Type 21/22 у 1911 році в Одесі (фото: facebook.com/oleg.omelnytskiy)

Реклама моделі електромобіля, яку купив пан Канельський (фото: facebook.com/oleg.omelnytskiy)

Також електромобіль був і у тодішнього міського голови Одеси Г.Г. Маразлі.

"Слід згадати і про ще одного одесита - винахідника електромобіля на наших теренах Іполіта Романова. Він сконструював не тільки власний електродвигун, але й власну батарею і відправився будувати перші електрокари до Санкт-Петербурга. Там, у 1898 році, у співпраці з каретною фабрикою Фрезе, побудував перші екземпляри електромобілів і електробусу", - розповідає Омельницький.

Також І. Романов був автором електричного монорельсу. Перший проект він реалізував у Одесі, а згодом побудував монорельс у Гатчині під Санкт-Петербургом

Монорельс Романова (фото: facebook.com/oleg.omelnytskiy)

"Це перший електромобіль І. Романова (на фото внизу - ред.), який він виготовив у співпраці з фабрикою Фрезе. Електромобіль "Романов" для 2-х пасажирів мав запас ходу 60 км, швидкість 35-40 км/год і був вдвічі легше, за закордонні аналоги. Романов сконструював до нього і двигун, і батарею, і сам автомобіль", - пише дослідник.

Перший електромобіль Романова (фото: facebook.com/oleg.omelnytskiy)

Також Романов створив електричний омнібус, який пройшов випробування у Санкт-Петербурзі і отримав погодження для експлуатації на маршрутах.

"Але влада Пітеру поставила вимогу виготовити мінімум 80 таких екіпажів. Романов цей проєкт не потягнув і повернувся до Одеси, де також намагався запровадити електробуси", - каже автолюбитель.

Електричний омнібус Романова (фото: facebook.com/oleg.omelnytskiy)

"Як бачимо, електромобільність у нас у кінці XIX та на початку XX набирала обертів. Але через цілу низку причин, взяла "паузу" на 100 років", - каже автолюбитель.

Хто випускав електрокари на ринок

США були лідерами з виробництва електрокарів на рубежі ХІХ і ХХ ст. 1900 року там випустили 1500 електромобілів і лише 956 бензинових авто.

Електрокари були популярними серед жінок, адже на відміну від бензинових машин тих років, їх не потрібно було заводити "кривим стартером".

У США на початку ХХ століття електромобілі займали майже 30% ринку(фото: facebook.com/oleg.omelnytskiy)

Також Омельницький зазначає, що ЛАЗ у 1951 році випустив партію електрофургонів ЛАЗ-750 та 751, які працювали на пошті до 1958 року.

Львівський автобусний завод розпочинав свою діяльність з виробництва ось таких електромобілів (фото: facebook.com/oleg.omelnytskiy)

Більше про історію перших електромобілів можна дізнати із відео Олега Омельницького для свого YouTobe каналу.