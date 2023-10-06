5 самых шикарных ретроавто, которые продают украинцы из частных коллекций (фото)

Украинские автолюбители собрали уникальные персональные ретроколлекции авто. Сейчас несколько машин старше 80 лет выставляли на продажу.

Издание РБК-Украина проанализировало сайт Auto.ria категорию "ретромобили" и делится с читателями самыми эффектными авто, которые сейчас продают украинцы.

Hudson Custom Eight 1937 года

Это единственный в Украине Hudson Custom Eight 1937 года. Владелец из Луцка отмечает, что автомобиль реставрирован. У него деревянный руль, центральный замок, компьютер, многоканальная светодиодная подсветка снизу. Такой автомобиль стоит 35 тыс. долларов.

Марка Hudson существовала с 1909 по 1957 год. Компания выпускала авто среднего и высокого класса.

Это единственная модель Hudson Custom Eight 1937 года в Украине (фото: auto.ria.com)

Москвич-401 кабриолет

Автовладелец из Николаева выставил свой Москвич-401 кабриолет на продажу. В объявлении он отметил, что машина после реставрации в отличном состоянии. Вся техническая часть в оригинальная. Сидения - BMW. Свой автомобиль он оценил в 10 тыс. долларов.

Добавим, что это Москвич-401 - усовершенствованная версия Москвича-400, которая выпускалась с 1954 по 1956 год. В то время она стоила 9 000 руб.

Вся техническая часть в этом авто есть оригинальной (фото: auto.ria.com)

Mercedes-Benz 540 K 1938 года

Информацию об этом авто продавец не оставил. Известно только, что его стоимость 20 тыс. долларов и продается оно в Виннице.

Отметим, что у этого авто большое и роскошное купе. Эта модель была вершиной предвоенного германского автопрома производителя Mercedes-Benz. Ее выпускали с 1936 по 1940 гг.

Стоимость этого авто составляет 20 тыс. долларов (фото: auto.ria.com)

Bugatti 1938 года

Владелец из Киева в объявлении отметил, что продает уникальный ретромобиль из своей коллекции. Автомобиль в отличном состоянии после полной реставрации, дорогой кожаный салон, полностью на ходу. Его цена - 20 тыс. долларов.

Ретромобиль в отличном состоянии (фото: auto.ria.com)

Хот-род 1939 года

Автовладелец из Броваров оценил свой дизайнерский кабриолет с мощным двигателем авто в 7300 €. Также он отметил, что рама в отличном состоянии залита нигролом.

Добавим, что это автомобиль, первоначально американский, был рассчитан на достижение максимально возможной скорости. Происхождение термина "хот-род" до сих пор непонятно. Он стал общеупотребительным в 1930-1940 годах для обозначения автомобиля с форсированным двигателем.

Это ретроавто находится в отличном состоянии (фото: auto.ria.com)