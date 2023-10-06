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5 самых шикарных ретроавто, которые продают украинцы из частных коллекций (фото)

Пятница 06 октября 2023 21:44
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5 самых шикарных ретроавто, которые продают украинцы из частных коллекций (фото) Украинцы продают уникальные ретроавто (фото: РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

Украинские автолюбители собрали уникальные персональные ретроколлекции авто. Сейчас несколько машин старше 80 лет выставляли на продажу.

Издание РБК-Украина проанализировало сайт Auto.ria категорию "ретромобили" и делится с читателями самыми эффектными авто, которые сейчас продают украинцы.

Hudson Custom Eight 1937 года

Это единственный в Украине Hudson Custom Eight 1937 года. Владелец из Луцка отмечает, что автомобиль реставрирован. У него деревянный руль, центральный замок, компьютер, многоканальная светодиодная подсветка снизу. Такой автомобиль стоит 35 тыс. долларов.

Марка Hudson существовала с 1909 по 1957 год. Компания выпускала авто среднего и высокого класса.

5 самых шикарных ретроавто, которые продают украинцы из частных коллекций (фото)5 самых шикарных ретроавто, которые продают украинцы из частных коллекций (фото)5 самых шикарных ретроавто, которые продают украинцы из частных коллекций (фото)Это единственная модель Hudson Custom Eight 1937 года в Украине (фото: auto.ria.com)

Москвич-401 кабриолет

Автовладелец из Николаева выставил свой Москвич-401 кабриолет на продажу. В объявлении он отметил, что машина после реставрации в отличном состоянии. Вся техническая часть в оригинальная. Сидения - BMW. Свой автомобиль он оценил в 10 тыс. долларов.

Добавим, что это Москвич-401 - усовершенствованная версия Москвича-400, которая выпускалась с 1954 по 1956 год. В то время она стоила 9 000 руб.

5 самых шикарных ретроавто, которые продают украинцы из частных коллекций (фото)5 самых шикарных ретроавто, которые продают украинцы из частных коллекций (фото)5 самых шикарных ретроавто, которые продают украинцы из частных коллекций (фото)Вся техническая часть в этом авто есть оригинальной (фото: auto.ria.com)

Mercedes-Benz 540 K 1938 года

Информацию об этом авто продавец не оставил. Известно только, что его стоимость 20 тыс. долларов и продается оно в Виннице.

Отметим, что у этого авто большое и роскошное купе. Эта модель была вершиной предвоенного германского автопрома производителя Mercedes-Benz. Ее выпускали с 1936 по 1940 гг.

5 самых шикарных ретроавто, которые продают украинцы из частных коллекций (фото)5 самых шикарных ретроавто, которые продают украинцы из частных коллекций (фото)5 самых шикарных ретроавто, которые продают украинцы из частных коллекций (фото) Стоимость этого авто составляет 20 тыс. долларов (фото: auto.ria.com)

Bugatti 1938 года

Владелец из Киева в объявлении отметил, что продает уникальный ретромобиль из своей коллекции. Автомобиль в отличном состоянии после полной реставрации, дорогой кожаный салон, полностью на ходу. Его цена - 20 тыс. долларов.

5 самых шикарных ретроавто, которые продают украинцы из частных коллекций (фото)5 самых шикарных ретроавто, которые продают украинцы из частных коллекций (фото)5 самых шикарных ретроавто, которые продают украинцы из частных коллекций (фото)Ретромобиль в отличном состоянии (фото: auto.ria.com)

Хот-род 1939 года

Автовладелец из Броваров оценил свой дизайнерский кабриолет с мощным двигателем авто в 7300 €. Также он отметил, что рама в отличном состоянии залита нигролом.

Добавим, что это автомобиль, первоначально американский, был рассчитан на достижение максимально возможной скорости. Происхождение термина "хот-род" до сих пор непонятно. Он стал общеупотребительным в 1930-1940 годах для обозначения автомобиля с форсированным двигателем.

5 самых шикарных ретроавто, которые продают украинцы из частных коллекций (фото)5 самых шикарных ретроавто, которые продают украинцы из частных коллекций (фото)5 самых шикарных ретроавто, которые продают украинцы из частных коллекций (фото) Это ретроавто находится в отличном состоянии (фото: auto.ria.com)

Ранее мы писали, что первый электрокар в Украине появился еще 100 лет назад.

Просматривайте также фотографии со свалки ретромобилей.

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